Die Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule in Hüfingen hat eine Hauptschul- und zwei Realschulklassen mit einer großen Abschlussfeier auf dem bunt geschmückten Schulcampus verabschiedet.

Zu Beginn des Festaktes sprach Schulleiterin Ruth Zacher zu den Schülerinnen und Schülern und deren Gäste. Sie stellte laut Pressemitteilung der Schule die Bedeutung dieses besonderen Tages und den damit verbundenen Wandel im Leben der jungen Menschen heraus. Im Anschluss richteten die Klassenlehrkräfte sowie die Elternbeiratsvorsitzende Susann Marder ihre Glückwünsche und Redebeiträge an die Anwesenden, gefolgt von amüsanten Beiträgen der Schüler. Bürgermeister Michael Kollmeier ergriff danach das Wort und bedankte sich für das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft. Er vergab den mit einer finanziellen Anerkennung von jeweils 1000 Euro verbundenen „Preis der Stadt Hüfingen“ an Larissa Köhler sowie an Lars Hauser, die sich beide in verschiedenen Bereichen überdurchschnittlich ehrenamtlich und sozial engagieren. Nach der Abschlussrede der Klassensprecher erfolgte die Zeugnis- sowie die Preisübergabe. Im Bereich Realschule/Mittlere Reife und gymnasialer Zweig wurden folgende Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet: Lara-Marie Zwick, Fabienne Schätzle und Yasmin Alawie mit dem Gemeinschaftsschulpreis; Fabienne Schätzle, Alissa Gross und Luca Bächle mit dem Sozialpreis; Marek Rinka, Fabienne Schätzle, Lara-Marie Zwick, Luca Bächle, Julian Rekla, Yasmin Alawie und Zerilnaz Simsek mit dem Preis für hervorragende Leistungen. Im Bereich Hauptschule ging der Gemeinschaftsschulpreis an Jona Wolf, Robin Bäurer, Simina Talpos und Ayham Hajkhatib. Den Schulpreis der Bürgerstiftung für den besten Realschulabschluss erhielt Marek Rinka, den Preis für den besten Hauptschulabschluss Jona Wolf. Einen besonderen Preis für herausragende naturwissenschaftliche Leistungen, gestiftet von der Firma Frei-Lacke, erhielt Julian Rekla.