von Rainer Bombardi

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit, der Bauzeit und nach 1750 Stunden ehrenamtlichen Engagements hat die Tennisabteilung des Sportvereins Mundelfingen nun in lockerer Runde und gemütlicher Atmosphäre ihr neues Tennisheim eingeweiht.

Am Tag der Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren nutzte Ortsvorsteher Michael Jerg die Gelegenheit und bezeichnete die Aktivitäten und Veranstaltungen in Kunst, Kultur und Sport als die vorrangigen, elementaren Elemente, die seiner Ansicht nach eine jede Gesellschaft zusammenhalten.

Die Leistungssportler Bastian Bross (links) und Ajdin Tahiromic auf der Anlage des Clubs. Sie sorgten mit einem Schaumatch für Unterhaltung. | Bild: Rainer Bombardi

„Die Gesellschaft lebt unter anderem vom freiwilligen Engagement ihrer Helfer. Das Tennisheim ist ein Schmuckstück, das beispielhaft hierfür steht“, bemerkte Jerg mit Blick auf die Politik, die es sich oftmals nicht einfach mache, die Wirkung derartiger Projekte zu erfassen. In Bezug auf die Aktivitäten der Gemeinde habe sich die Kette an Meilensteinen um eine weitere große Perle erweitert.

Abteilungsleiter Adelbert Gilly nutzte zu Beginn die Gelegenheit, um allen Sponsoren, Gönnern und lokalen Handwerksbetrieben zu danken, welche die Vision des neuen Tennisheims mit Hilfe ihres finanziellen Engagements und mit dem Bereitstellen ihres Fachwissens ermöglichten. Er erinnerte sich an die Zeit vor 41 Jahren, als er mit einer Reihe anderer Spieler der Tennisabteilung beitrat.

Spielerinnen im Mundelfinger Damentennis der ersten Stunde und noch heute am Geschehen im Verein dabei: Waltraud Held (von links), Brigitte Schwarz und Anneliese Springindschmitten. | Bild: Rainer Bombardi

Damals sei der Tennisboom am Höhepunkt angelangt gewesen. In Mundelfingen entstanden die heutigen Tennissandplätze und die Tennishütte, an deren Stelle nun das Tennisheim steht.

Gilly ist mit Blick auf die Mitgliederzahlen und Nachwuchsspieler überzeugt, dass die Abteilung mit dem neusten Coup eines modernen Tennisheims den richtigen Weg in die Zukunft ebnet.

Vorsitzender Adelbert Gilly ist überzeugt, dass das ehrenamtliche Engagement beim Bau der Tennishütte den Weg in die Zukunft ebnet. | Bild: Rainer Bombardi

Peter Allaut, Vorsitzender des Sportvereins, sprach von einem Schmuckstück, das die Gesamtinvestitionen des Vereins zum Wohle der Gesellschaft auf 680 000 Euro ansteigen lasse.

Ähnlich wie beispielsweise in den vorhergehenden Projekten Clubheim und Sportpub-Sanierung, Solarenergiegewinnung oder Fertigstellung des Sportplatzes würdigte er die Macher des Projektes für ihr, wie er sagt, überproportional großes Engagement.

Ein Ahorn-Baum zur Einweihung soll in Kürze das sanierte Tennisgelände schmücken. | Bild: Rainer Bombardi

„40 Personen beteiligten sich ehrenamtlich am Bau der neuen Tennishütten“, sagte er und bezeichnete jede Hilfe als wertvoll. Derweil hob er hervor, dass mit dem Vorsitzenden Adelbert Gilly, Sportwart Dirk Sauter und Schriftführer Josef Götz drei unter den Helfern waren, die mehr als die Hälfte der freiwillig geleisteten Stunden absolvierten. Dem bereits von der Verwaltung überbrachten Einweihungsgeschenk, ein Ahorn-Baum, fügte er weitere Geschenke hinzu.

Showmatch zweier Könner

Bürgermeister Michael Kollmeier sieht den SV Mundelfingen als Beispiel für einen Verein, der dank seines Engagements in der Lage sei, etwas Besonderes für die Gemeinschaft zu leisten. In diesem Zusammenhang bezeichnete er Tennis als eine Sportart für Generationen.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung fand ein hochklassiges Tennismatch zwischen Bastian Bross und Ajdin Tahirovic statt. Der erste Satz ging an Bastian Bross, bevor eine Verletzung von Tahirovic die beiden Spieler dazu zwang, das Match als reine Showeinlage fortzuführen.