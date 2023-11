Es ist nicht das erste Mal, dass der Behlaer Weiher für Diskussionen in Hüfingen sorgt. Immer wieder ist die Wasser- und die Bodenqualität in dem Gewässer Thema. Es gab Untersuchungen und Gutachten.

Vor einigen Jahren ließ die Verwaltung einen Überlauf verschließen, um zu verhindern, dass Abwässer in den Weiher geleitet werden.

Ob der Weiher entschlammt werden soll, darüber hat der Gemeinderat nach hitziger Diskussion 2022 abgestimmt, mit dem Ergebnis, dass eine solche Maßnahme nicht weiter verfolgt wird.

Erhöhte Schadstoffwerte

Problematisch wären dabei die erhöhten Werte bei Arsen-Eluat und bei Mineralölkohlenwasserstoffen, die in Proben nachgewiesen wurden.

Eine Entsorgung des Schlamms auf Feldern wäre nicht erlaubt, vielmehr müsste man ihn fachgerecht entsorgen, was hohe Kosten verursachen würde.

Aber wie geht es nun weiter? Die Fronten scheinen verhärtet. Jetzt kommt aber doch Bewegung in die Sache.

Denn Hannah Miriam Jaag, Gemeinderätin und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bürgerforum und Grüne, hat sich mit einer Beschwerde über das Landratsamt an den Petitionsausschuss des Landtages in Stuttgart gewandt.

Inhalt der Petition

Ihre Forderungen: Der Zustand des Weihers solle endlich untersucht werden. Und auch Lösungsvorschläge für eine Wiederherstellung des Biotops müssten erarbeitet werden.

Die Gemeinderätin setzt sich seit vielen Jahren für das Gewässer ein, schaltete immer wieder Behörden ein und wandte sich auch an die Polizei.

Ihr war unter anderem aufgefallen, dass Fäkalien aus dem Ort über ein Rohr in den See gelangten, eine Mischung aus Abwasser und Regenwasser.

Hannah Miriam Jaag (Archivbild). | Bild: SK

Das sei über Jahre hinweg geschehen, so Hannah Miriam Jaag auf Nachfrage, bis die Verwaltung die Überlaufstelle verschließen ließ.

Doch das Biotop sei bis heute in einem schlechten Zustand. Deshalb habe man die Initiative ergriffen. Mitunterzeichner der Petition sind Peter Albert, ebenfalls Gemeinderat und Fraktionskollege von Jaag, sowie Ursula Albert.

Interessierte Bürger sind eingeladen

Der Petitionsausschuss trifft sich am kommenden Montag, 13. November, um 10 Uhr in der Baarblickhalle in Behla. Alle Beteiligten sollen zu Wort kommen. Auch eine Ortsbegehung steht auf der Tagesordnung.

Die Sitzung ist öffentlich und interessierte Bürger sind eingeladen. Neben Landwirten sollen auch Ortsvorsteher Christoph Martin und FDP-Landtagsabgeordneter Nico Reith anwesend sein.

Hannah Jaag rechnet auch mit Vertretern des Landratsamtes und der Stadt Hüfingen. Vom Petitionsausschuss sei Hans-Peter Hörner von der AfD berufen worden, sich ein Bild von der Situation in Behla zu machen.

So geht es weiter Das Thema wird nach jetzigem Stand nach der Sitzung in Behla im Petitionsausschuss des Landtags vorgestellt und beraten werden. Am Ende spricht das Landesgremium dann voraussichtlich eine Handlungsempfehlung aus. Diese Handlungsempfehlung ist allerdings nicht verpflichtend für lokale Behörden, Ämter und alle Beteiligten. Sie stellt lediglich einen Wegweiser dar und zeigt möglich Lösungsvorschläge auf. Ein starkes Zeichen aus dem Landesparlament ist es dennoch. Die Antragsteller hoffen daher auf Unterstützung aus dem Landtag für eine bessere Zukunft des Biotops.

Offen für Alternativen

Man wolle im jetzt angestoßenen Prozess nicht auf vergangenen Konflikten herumreiten, kündigt Hannah Miriam Jaag an.

Sie hat selbst eine kurze Präsentation zur Geschichte des Weihers und den Problemen vorbereitet. Was passiert sei, sei aber passiert und lasse sich nicht mehr rückgängig machen. Vielmehr schaut sie jetzt nach vorne, hofft auf eine konstruktive Diskussion.

Aufwertung des Biotops als Ziel

Eine Aufwertung beziehungsweise eine teilweise Wiederherstellung des Biotops sei das Ziel, eine Entschlammung dagegen nicht unbedingt nötig.

Allerdings müsse ein Fachmann beauftragt werden, um die Situation zu untersuchen und mögliche Maßnahmen für Verbesserungen aufzuzeigen.

Bürgermeister Michael Kollmeier (Archivbild) | Bild: Rainer Bombardi

Das sagt der Bürgermeister

Eine Einladung zum Termin am Montag hat auch Bürgermeister Michael Kollmeier erhalten. Über den genauen Inhalt der Petition wird er darin aber nicht informiert, da sich die Petition an das Landratsamt richtet.

„Ich werde aber dennoch teilnehmen“, sagt er. Handlungsbedarf sieht das Stadtoberhaupt in Sachen Behlaer Weiher allerdings nicht und beruft sich dabei auf die Einschätzung des Umweltbüros.