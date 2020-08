Das Landratsamt hat am Donnerstag eine Corona-Neuinfektion in Hüfingen gemeldet. Es ist der 32. Fall. 31 Infizierte sind inzwischen genesen. In Donaueschingen sind von 56 Infizierten schon seit längerer Zeit 55 genesen, in Bräunlingen sind es von 13 zwölf.

Im Landkreis stieg die Zahl der Corona-Infizierten um fünf auf 599. Binnen eines Tages hat sich damit die Zahl der Menschen, die noch nicht genesen sind, von fünf auf zehn erhöht.