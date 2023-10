Im 50. Jahr ihres Bestehens befinden sich die Landfrauen Fürstenberg auf einem Höhenflug, von dem sie einst nicht zu träumen gewagt hätten. Doch die Möglichkeit zur Verjüngung des Vorstands, ein attraktives Programm und das Miteinander zwischen Jung und Alt boten die idealen Voraussetzungen.

Die Mitgliederzahl schnellte in den vergangenen zwei Jahren in die Höhe, von 38 auf den historischen Rekordstand von 77. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, im vergangenen Jahr kamen sieben Neueintritte hinzu. Das i-Tüpfelchen auf der Erfolgsgeschichte war in diesem Jahr der erstmalige Einzug in einen eigenen Vereinsraum im Erdgeschoss des neuen Vereinshauses. Die Vorstandsspitze mit Kathrin Tritschler und Corinna Gut ist begeistert von der Entwicklung, die auch an der Bevölkerung nicht spurlos vorbeiging. Die erstmalige Landfrauenfasnet für alle Fürstenberger Frauen und das zweitägige Jubiläumsfest an Himmelfahrt waren hierfür der beste Beweis.

Während ihrer Jahresversammlung feierten die Landfrauen den dritten Teil ihres Jubiläums intern. Passend hierzu begann der Abend mit einem Sektempfang. Das Catering dazu kam aus Heiko Frickers Küche. Ortsvorsteher Werner Bäurer und Bürgermeister Michael Kollmeier reihten sich unter die Gratulanten. Routiniert wickelte der Vorstand der Versammlung ab. Kathrin Tritschler verwies darauf, dass der Vereinsraum auch die Gelegenheit bietet, Neues zu wagen. So fand im vergangenen Vereinsjahr mit Erfolg erstmals ein Kurs in tänzerischer Gymnastik mit Dunja Dietrich statt. Die Kindergartenkinder weihten die Landfrauen an zwei Tagen in der vereinseigenen Küche in die Geheimnisse des Kochens ein.

Doch die Frauen wollen sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. Für das neue Vereinsjahr sind bereits ein Baumschnittkurs für Frauen, ein Kinoabend, eine Weinprobe mit einer Sommelière und ein Vortragsabend über Achtsamkeit geplant. Zudem steht ein Besuch der Blattert-Mühle in Wellendingen bevor.