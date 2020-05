Keine Konzerte, keine Kleinkunst und keine Theateraufführungen: Kultur scheint in Deutschland nicht so systemrelevant wie zum Beispiel Fußball zu sein. Doch durch die Lockerungen der Corona-Regeln dürfen jetzt zumindest wieder Museen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Das Stadtmuseum Hüfingen und das Kelnhof-Museum in Bräunlingen machen davon Gebrauch, dort können die Besucher am Sonntag, 17. Mai, die verschiedenen Ausstellungen wieder besuchen.

Das Kelnhof-Museum zeigt unter anderem eine Wohnstube aus dem 19. Jahrhundert. | Bild: Roland Sigwart

Ganz wichtig dabei: In beiden Museen gelten die bekannten Abstands- und Hygienevorschriften. Sprich: Der Besuch ist nur mit einer Mund-und Nasenmaske erlaubt, in den Eingangsbereichen müssen die Hände desinfiziert werden (Spender vorhanden) und es gilt, zu anderen Gästen einen Abstand von 1,5 Meter zu halten. Und: Personen mit Anzeichen einer Erkältung müssen zurückgewiesen werden. In beiden Einrichtungen werden die Kunstfreunde so gelenkt, dass sie sich nicht entgegenkommen. Im Kelnhof-Museum wird der Eingang beim Scheunentor sein und der Ausgang im bisherigen Kassenbereich. Da es auf den Treppen nicht immer möglich ist, die 1,5-Meter-Distanz zu wahren, appellieren die Museen an die Vernunft ihrer Gäste: Befindet sich bereits ein Besucher auf der Treppe, dann sollte unten beziehungsweise oben einfach gewartet werden.

Meinung Die Bundesliga darf wieder spielen, die Theater bleiben zu. Was für eine tolle Entscheidung! von Johannes Bruggaier Das könnte Sie auch interessieren

Im Kelnhof-Museum dürfen gleichzeitig maximal acht Personen die Dauerausstellung im Erdgeschoss besuchen (von 11 bis 17 Uhr), kleinere Räume dürfen nur alleine beziehungsweise von Hausgemeinschaften betreten werden. Für die Gemäldegalerie (11 Uhr), die Ausstellung zur Stadt- und Kirchengeschichte (15 Uhr) und die Wohnräume aus dem 19. Jahrhundert (16 Uhr) ist eine Anmeldung unter Telefon 0771/603-171 notwendig. Auch im Stadtmuseum Hüfingen wird man Besucher um Geduld bitten müssen, sollten der Andrang zu groß sein. Hier zeigen Josef Bücheler und Anja Kniebühler zwischen 14 und 17 Uhr ihre Papier-Arbeiten.

Schön: Beide Museen verlangen am Sonntag, der Internationaler Museumstag ist, keinen Eintritt.