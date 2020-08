von Roland Sigwart

Ein bewußtes Ausrufezeichen für die Bildende Kunst zu setzten in ansonsten kulturarmen Pandemiezeiten, das ist die Motivation, mit denen die Ausstellungsverantwortlichen des Hüfinger Stadtmuseums die Sonderausstellung „Geschenkte Zeit – Keramische Standpunkte und Grenzgänge„ konzipiert haben. Am Freitagabend wurde die Ausstellung mit rund 40 Besucher eröffnet. Insgesamt sieben zeitgenössische Künstler zeigen mit Stadtmuseum und in der Rathausgalerie ihre keramischen Standpunkte.

Nach dem Abbau der vorausgegangen Bücheler/Kniebühler-Ausstellung und der Komplettabsage der Internationalen Hüfinger Keramikwochen standen die Stadtmuseumsverantwortlichen Mitte Juli vor der Frage, das Museum für Monate zu schließen oder sehr kurzfristig eine spontane Ausstellung zu organsisieren, um einen Beitrag zur Neubelebung der regionalen Kulturlandschaft zu leisten. Die Macher entschieden sich glücklicherweise für Zweiteres und trotz engem Vorbereitungszeitplans ist den Hüfingern „ein großer Wurf“ gelungen.

Eigentlich sollte die Eröffnung am Freitag aus Infektionsschutzgründen nicht im beengten Stadtmuseums-Vorführraum, sondern unter freiem Himmel zwischen Museum und Stadthalle stattfinden. Allerdings zwang strömender Regen die Verantwortlichen, die Vernissage kurzfristig in das räumlich großzügerige Stadthallenfoyer zu verlegen, wo aus Pandemiegründen selbst die musikalischen Klänge der Okarina vom Videoband kamen.

Diese Künstler zeigen ihre Werke

In ihrer Einführung ging Kuratorin Ariane Faller-Budasz ausführlich auf die unterschiedlichen, künstlerischen Herangehensweisen aller sieben Aussteller ein. Während Silvia Siemes, Dorothee Pfeifer und Annette Schwarte ihre Keramik-Objekte in der Rathausgalerie zeigen, stellen Markus Klausmann, Nona Otarashvili-Becher und Volker und Veronika Ellwanger in den oberen Räumen des Stadtmuseums aus.

Geöffnet ist Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 27. September jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Zusätzlich ist die Schau auch am Samstag, 12. September, dem „Töpfermarkts-Samstag“ offen. Der Eintritt ist frei.