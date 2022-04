72 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in Hüfingen angekommen und konnten zum Großteil in privaten Wohnungen ein Dach über dem Kopf finden, teilt die Stadtverwaltung mit. „Die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine ist eine enorme Herausforderung für die Stadtverwaltung. Der durch den Krieg in der Ukraine verursachte Flüchtlingsstrom ist ungebrochen. Wir suchen weiterhin privaten Wohnraum, um Flüchtlinge unterbringen zu können“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier.

Hüfingen / VS-Schwenningen Krieg in der Ukraine: Wie Hanna Durda versucht als Dolmetscherin zu helfen Das könnte Sie auch interessieren

Wer privaten Wohnraum für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge bereitstellen möchte, kann sich beim Ordnungsamt Hüfingen, Martin Reiser, 0771/600932 oder per Mail an martin.reiser@huefingen.de melden. Die Wohnungen werden dann an ukrainische Flüchtlinge, die über das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis zugewiesen werden, untergebracht.