von Andrea Hauger

Ein wohl gutes Zwischenzeugnis dürfte sich das jüngste musikalische Kooperationsprojekt der Gesamtstadt Hüfingen ausstellen. Mit einem Vorspielabend startet die “Bläserschule Gesamtstadt Hüfingen“ am Donnerstag, 19. Januar 2023, das zweite Vereinsjahr. Hinter den Verantwortlichen und den jungen Musikern liegt eine arbeitsreiche Startphase. Nach der Gründung des Fördervereins der Bläserschule im Dezember 2021 startete die “Bläserschule unisono“ im Februar 2022 mit den ersten Unterrichtsaktivitäten.

“Wir sind sehr erfreut über den Werdegang der Bläserschule. Wir freuen uns natürlich sehr über die positive Entwicklung dieses Projekts“, so der Geschäftsführer des Vereins, Martin Böhm. Diese lässt sich an Zahlen festmachen. Aktuell werden 47 Schüler von acht Lehrern unterrichtet. „Das übersteigt unsere Erwartungen bei der Gründung bei weitem“, berichtet Böhm stolz.

Konzert macht Werbung Werbung für die Bläserschule soll natürlich der Vorspielnachmittag am Donnerstag, 19. Januar ab 18 Uhr, im Bürgerhaus Sumpfohren machen. „Bei diesem Vorspiel werden unsere Schüler ihr Instrument vorstellen und kleine Ensembles werden auch etwas vorspielen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, mit Lehrern und Vereinen in Kontakt zu treten“, kündigt der Geschäftsführer des Vereins, Martin Böhm, an.

Der musikalische Leiter Markus Burger betont auf die Effekte, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben. Es sei schön zu sehen, wie sich aus der Idee, zuerst die Projektgruppe und dann die tatsächliche Bläserschule zu schaffen, entwickelt habe. „So wurde die Idee umgesetzt, die Kompetenzen und Bedürfnisse der einzelnen Musikvereine zu bündeln und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, welche junge, motivierte Musiker dem örtlichen Vereinsleben näherbringt“, sagt er. Es freue ihn und alle Beteiligten sehr, wie toll das Miteinander in den unterschiedlichen Vereinen sei und wie das Angebot von Eltern, Kindern und Vereinen angenommen werde.

Musikalische Förderung ging ins Private

Der gegenwärtige Erfolg basiert auf einer Erfahrung, die die Vereine gemacht haben. Martin Böhm formuliert sie aus: “Viele der Jungmusiker erlernen ein Instrument nicht mehr im Verein, sondern außerhalb von diesem. Das heißt, die musikalische Förderung hat sich von den Vereinen weg ins Private verlagert. Dadurch ist die Bindung zum ortsansässigen Musikverein nicht mehr so stark wie früher“, Was die Kernidee gewesen sei, die Blasmusikschule zu gründen.

Die Bläserschule der Gesamtstadt Hüfingen wurde, um die Nähe zum jeweiligen Verein zu stärken, von allen Musikvereinen der Stadt Hüfingen gegründet. Das heißt sowohl die Stadtkapelle Hüfingen, die Musikkapelle Hausen vor Wald, als auch die Musikvereine aus Behla, Fürstenberg, Mundelfingen und Sumpfohren sowie die Stadt Hüfingen sind Teil des Projektes, beziehungsweise Mitgründer der Bläserschule.

Ein Förderverein unterstützt die Bläserschule Unisono der Gesamtstadt Hüfingen. Das Bild zeigt den Vorstand (von links): Martin Böhm (Geschäftsführer), Stefan Limberger (Vorsitzender des Fördervereins), Markus Burger (musikalischer Leiter), Michael Bäurer (stellvertretender Vorsitzender), Matthias Mayer (Kassierer); Kathrin Parthie (Beisitzer), Stefanie Riegger (Schriftführer) und Andrea Hauger (Beisitzer). | Bild: Andrea Hauger

Dem Prinzip des Verbundes folgend, ist der Unterricht dezentral. Die 47 Schüler der Bläserschule, die alle ganz unterschiedliche Instrumente erlernen, werden jeweils in verschiedenen Proberäumen unterrichtet. “Unser Konzept ist es, dass die Lehrer die Schüler in ihrem Heimatort oder einem nahe gelegenen Ort unterrichten. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei Schüler aus Hausen vor Wald gemeinsam Trompetenunterricht haben, so wird der Unterricht auch dort stattfinden“, erklärt Markus Burger. “Wir haben keinen festen Unterrichtsort, sondern entscheiden individuell, wo der Unterricht stattfindet.“ Der Unterricht finde entweder als Einzelunterricht oder als Gruppenunterricht statt. Je nachdem, wie es gewünscht ist.

Erste Leistungsabzeichen wurden schon erworben

Angeboten werden an der Bläserschule alle Instrumentengruppen. „Wir haben aktuell Lehrer, welche die Schüler sowohl in den Holzblasinstrumenten, den Blechblasinstrumenten als auch den Schlaginstrumenten unterrichten können“, freut sich der musikalische Leiter. Der Unterricht zeigt messbaren Erfolg. Im vergangenen Jahr konnten bereits erste Schüler der Bläserschule ihre Leistungsabzeichen erfolgreich absolvieren. Das Konzept beinhaltet neben dem Unterricht am Instrument auch die Theoriekurse, welche für die Leistungsabzeichen des Blasmusikverbands benötigt werden.