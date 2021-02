von Roland Sigwart

Große Freude beim Geisinger Hilfsverein „Asante Sana Tanzania„: Er bekam am Donnerstag von der Hüfinger Kolpingsfamilie 400 Euro für die Schulausbildung von Kindern in Tansania überreicht. Dies war der aufgerundete Erlös der letztjährigen Kolping-Nikolausaktion, die trotz Corona-Pandemie – in ganz kleinem Rahmen – stattgefunden hatte.

Nikolaus-Organisator Michael Bolli und der Kolping-Vorsitzende Markus Leichenauer übergaben den Betrag an Isabel Schnekenburger, die bei Asante Sana Tanzania für die Finanzen zuständig ist.

Der Kontakt zum Geistiger Verein kam über den Hüfinger Kolpingsbruder Johannes Boos zustande, dessen Freundin über den Verein ein Auslandspraktikum in Tansania gemacht hatte. Sowohl Asante Sana Tanzania als auch der Kolpingsfamilie ist es wichtig, dass das Spendengeld direkt der Bildung von Kindern zugute kommt.

Hilfe für Kinder mit Behinderung

„Bildung für eine bessere Zukunftsperspektive“ ist auch der zentrale Leitgedanke des Geisinger Vereins, der derzeit zwei Schulen und eine Behinderteneinrichtung im südostafrikanischen Tansania unterstützt. Die 400 Euro aus Hüfingen sollen ganz konkret der Behinderteneinrichtung im Ort Ilula, in der über 50 Kinder mit Behinderung betreut werden, zugute kommen.

Die Kolpingsbrüder Michael Bolli und Markus Leichenauer versprachen Isabel Schnekenburger, dass auch der Erlös der kommenden Kolping-Nikolausaktion der Arbeit des Tansania-Hilfsvereins zugute kommen soll. „Dann hoffentlich wieder im gewohnt größeren Rahmen“, so Bolli.

Nikolausaktion im kleinen Rahmen

2020 konnten bei der Nikolausaktion nur wenige Kindergärten in der Hüfinger Kernstadt und den Ortsteilen besucht werden. Größtenteils fand das Zusammentreffen auch nur draußen und mit großem Abstand statt: „Strahlende Kinderaugen gab‘s trotzdem zuhauf“, erzählte Markus Leichenauer.

Der Geisinger Hilfsverein Asante Sana Tanzania will – sobald es die Lage zulässt – der Hüfinger Kolpingsfamilie sein Hilfsprojekt in Tansania detaillierter vorstellen.