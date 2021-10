Laut Mitteilung der Polizei wollte ein 64-jähriger Kleinbus-Fahrer an einer geschlossenen Schranke am Bahnübergang Stettenwinkel anhalten. Aufgrund eines Bedienfehlers beschleunigte er jedoch seinen Iveco-Bus und durchbrach die Schranke. Da sich in diesem Moment kein Zug näherte, verlief der Vorfall relativ glimpflich und der alleine im Bus sitzende Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachaden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro, zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht.