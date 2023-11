Sollen in der Aquari-Sauna zukünftig keine schwitzenden Menschen mehr unterwegs sein, sondern spielende Kinder? Diese hitzige Diskussion hat den Hüfinger Gemeinderat zuletzt ins Schwitzen gebracht.

Die SPD-Fraktion setzt sich vehement für die schnelle Schaffung von Kindergartenplätzen ein. „Sie in die Sauna im Hallenbad einzubauen ist weder vernünftig noch tragbar“, sagt die Fraktionsvorsitzende Kerstin Skodell in einer Pressemitteilung.

Kerstin Skodell, Fraktionsvorsitzende SPD Hüfingen. | Bild: Roland Sigwart

Die von Bürgermeister Michael Kollmeier ins Leben gerufene Diskussion, die Sauna zu einem Kindergarten umzubauen sei eine ungeeignete Lösung. Ein solcher Umbau schaffe frühestens im Jahr 2025 Kita Plätze und schwäche außerdem das Gesundheits- und Freizeitangebot der Stadt durch die fehlende Sauna erheblich, heißt es in der Mitteilung weiter.

Keine akzeptable Lösung

„Die Schließung der Sauna ist keine akzeptable Lösung“, betont die SPD-Fraktion mit Nachdruck. Dies sein nicht nur der Verlust einer wichtigen Gesundheitseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch keine brauchbare Lösung für das drängende Problem des Kindergartenplatzmangels. Die SPD-Fraktion schlägt deshalb vor, temporäre Pavillons als Übergangslösung zu nutzen, um dann in Ruhe einen geeigneten Standort zu suchen, um einen weiteren Kindergarten zu planen und zu bauen.

Für solche Übergangspavillons gäbe es laut der Fraktion durchaus geeignete Standorte. Unter anderem im Wohngebiet auf Hohen oder in der Friedenstraße gegenüber der Kindertagesstätte St. Verena.

Hüfingen Ist das Aquari so kalt, dass die Kinder einen Neopren-Anzug brauchen? Das könnte Sie auch interessieren

Diese oder weitere Vorschläge sollen sicherstellen, dass alle Kinder in Hüfingen schnellstmöglich Zugang zu qualitativ angemessenen Kindertagesstätten erhalten, ohne erst irgendwann 2025 in den Umbau der Sauna im Hallenbad einziehen zu können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die SPD-Fraktion meint, hier müsse man wegkommen von Sauna-Schnellschüssen und ruft zu einer umfassenden Diskussion und Bürgerbeteiligung auf. „Wir sind offen für tragfähige Vorschläge und Lösungen“, sagt die Fraktionsvorsitzende Kerstin Skodell.