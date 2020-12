von Andrea Wieland

Weihnachten ist die Zeit, in der sich der eine oder andere ein bisschen mehr aus seinem Glauben macht und den alljährlichen Kirchenbesuch absolviert. „Uns vom Arbeitskreis junger Familien in Hüfingen fiel es schwer, ein Konzept für eine coronakonforme Krippenfeier zu erarbeiten. Wir haben uns seit September Gedanken gemacht, wie wir unser Krippenspiel gestalten wollen und mussten es leider aufgrund neuer Verordnungen immer wieder über den Haufen werfen“, sagt Martina Liebert.

Die angehende Erstkommunikantin Nina hat ihre Station der Hüfinger Weihnachtsschatzkarte in einem Brennholzstapel untergebracht. | Bild: Andrea Wieland

In Hüfingen habe sich der Arbeitskreis junger Familien mehrere Dinge einfallen lassen: „Wir veranstalten einerseits drei Krippenfeiern an den folgenden Terminen: Donnerstag, 24. Dezember, um 14.30 und um 16.30 Uhr, sowie am Freitag, 25. Dezember, um 11.30 Uhr in der Kirche Sankt Verena und Gallus in Hüfingen. Bei der Krippenfeier gestaltet eine Familie ein Schattenspiel.“

Der Kreativität der Kinder war bei der Gestaltung ihrer Station keine Grenzen gesetzt. | Bild: Andrea Wieland

Eigentlich wird die Krippenfeier in Hüfingen immer von den Erstkommunionkindern gestaltet. Als Alternative wurde eine Weihnachtsschatzkarte geschaffen. Hierfür gestaltete jedes Kommunionkind entweder ein Fenster oder den Vorgarten weihnachtlich. „Diese Idee kam bei den Kindern und Eltern sehr gut an. Wir sind auch richtig erfreut darüber, welch kreative Weihnachtsbilder sich die Familien einfallen ließen“, so Martina Liebert.

Die Schatzkarte gibt es in der Pfarrkirche

„Wir hatten beim Dekorieren unseres Weihnachtsfensters sehr viel Spaß, insbesondere beim Bemalen der Figuren“, erzählt Rebekka. Gemeinsam mit ihrem Nachbarn Julius, welcher ebenfalls im kommenden Jahr Erstkommunion hat, hat sie eine Station gestaltet. In Summe kamen so 15 Fenster zusammen. Wer bei der Weihnachtsschatzsuche mitmachen will, findet die Schatzkarte in der Pfarrkirche Sankt Verena und Gallus im Bereich der Aktionen des Arbeitskreises junger Familien.

Gemeinsam mit ihrem Bruder Felix (links) und den Großeltern hat Paula ihre Station der Weihnachtsschatzsuche in Hüfingen gestaltet. | Bild: Andrea Wieland

Des Weiteren wird im Schaufenster des alten Schuhladens Maurer in der Hauptstraße 48 die Weihnachtsgeschichte mit Puppen nachgestellt. Jede Woche kommen Josef und Maria Bethlehem etwas näher.