So kann man mitmachen

Der SV Mundelfingen ist der einzige Fußballverein im Landkreis, der eine Inklusionsmannschaft im SBFV gemeldet hat. Der FSV Schwenningen hat ein Inklusionsteam im württembergischen Fußballverband gemeldet. Der SV Mundelfingen freut sich über neue Mitspieler im Inklusionsteam. Eltern können sich per E-Mail an reinholdwelte@gmx.de oder via Telefon unter 0178/2947743 über die Mannschaft informieren.