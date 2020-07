Die Polizei sucht den Halter eines weißen Kastenwagens, der am Mittwoch von 10.15 bis 10.45 Uhr an der Luzian-Reich-Straße im Bereich einer Engstelle sein Fahrzeug abgestellt hat. Eine 60-jährige Autofahrerin streifte bei der Vorbeifahrt den Kastenwagen. Sie fuhr zunächst weiter,. Als sie jedoch an ihrem Fahrzeug einen Schaden entdeckte, fuhr sie an den Unfallort, wo der weiße Kastenwagen aber nicht mehr stand. Zur Schadensregulierung bittet nun die Polizei den Halter des gesuchten beschädigten Fahrzeugs sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.