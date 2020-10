Im Alter von 91 Jahren ist am Montag, 5. Oktober, Joachim Palmtag gestorben. Bereits seit längerer Zeit war der Vorsitzende des Kunstkreises Hüfingen an einem Krebsleiden erkrankt. „Er ist ein Kämpfer gewesen und hat sich davon nie unterkriegen lassen“, sagt seine Künstlerkollegin Maria Hug im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Überhaupt sei Palmtag in seinem Leben sehr diszipliniert und strukturiert gewesen.

Nicht nur dem Hüfinger Kunstkreis wird er schmerzlich fehlen – da ist sich Maria Hug sicher. „Er war ein toller Mensch. Und das Herz unseres Kunstkreises.“ Die Veranstaltungen sowie alles drumherum habe Joachim Palmtag „immer supertoll gemanagt. Er war stets als Erster da und ist als Letzter gegangen. Außerdem pflegte er einen tollen Umgang mit den Menschen.“

Hüfingen Hüfinger Kunstgenuss kommt hier aus heimischer Hand Das könnte Sie auch interessieren

Sich selbst hat er dagegen nie wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Und so heißt es auch in Palmtags Profil auf der Webseite des Kunstkreises, dass er kein Mann der vielen Worte gewesen sei. Sondern vielmehr ein Schaffer, oder besser: ein Erschaffer. Und das habe man beim Betrachten seiner Werke gespürt. Als Zeichner hat Palmtag „alles gemacht“, so Maria Hug: von Porträts über Blumen- und Landschaftsbildnisse, bis hin zu – wie zuletzt – kolorierten Werken. Dabei wird mit Farbe gearbeitet statt ausschließlich mit dem Bleistift.

Natur als Wohlfühloase

Eines seiner liebsten Hobbys neben dem Schwimmen war das Gärtnern. Joachim Palmtag hatte sich in Sumpfohren vor fast 45 Jahren einen traumhaften Garten geschaffen, der ihn unaufhörlich begeisterte. Auf 2500 Quadratmetern ursprünglich ungepflegten Grundstücks konnte er – zusammen mit seiner Frau Lore – nach und nach gestalterisch wirken. Und sich den Traum eines großen und naturnahen Gartens erfüllen. „Die Grünfläche hat künstlerisch toll zu ihm gepasst, er konnte sich entfalten“, sagt Maria Hug.

Hüfingen Joachim Palmtag: "Vielfalt der Blätter begeistert mich" Das könnte Sie auch interessieren

Joachim Palmtag war seit einigen Jahren Witwer; er hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn, der ebenfalls künstlerisch tätig ist.