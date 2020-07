Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Dies hat die Stadt Hüfingen veranlasst, einen AED (Automatischen-Externen-Defibrillator) an der Eingangsseite des Rathauses zu installieren, teilt die Stadt mit. Der Defibrillator ist das ganze Jahr über zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Bevölkerung zugänglich. Bei einem Notfall mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand im näheren Innenstadtbereich kann jede Bürgerin und jeder Bürger das Gerät in Anspruch nehmen und Soforthilfe leisten. Das Gerät wird durch das Deutsche Rote Kreuz regelmäßig gewartet.

Der vollautomatische Defibrillator leitet die Helfer bei einem vorliegenden Herz-Kreislauf-Stillstand an. Das Gerät sagt dabei genau, was zu tun ist. Indem man den Anweisungen des Gerätes folgt, wird eine ausreichende Wiederbelebung gewährleistet. Vier verschiedene Sprachen – Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch – können über die Sprachwahltaste gewählt werden.

Beim Bedienen des Geräts muss beachtet werden, dass automatisch der Notruf gewählt wird, sobald das Gehäuse geöffnet wird. Das Gerät ist direkt mit der Rettungsleitstelle in Villingen-Schwenningen verbunden. Nach einer kurzen Wartezeit kann mit der Leitstelle gesprochen und der Notruf abgesetzt werden. Das Gerät muss aus der Halterung genommen werden – dazu ist der orangene große Taster am Gerät zu drücken. Der AED kann dann nach vorne herausgenommen werden.

Nach dem Einsatz des Lebensretters muss das Gerät wieder in das Rathaus gebracht werden, es sollte nicht wieder in die Halterung eingehängt werden, da das Gerät wieder aufbereitet werden muss. Falls der Einsatz nachts oder am Wochenende erfolgt, soll man die Stadt telefonisch informieren (Anrufbeantworter – Tel. 0771 / 600931) und das Gerät zum nächstmöglichen Öffnungstermin der Stadt zurückgeben. Ein zusätzlicher Kindermodus ermöglicht auch, das Gerät bei einem Herz-Kreislaufstillstand bei einem Kind einzusetzen. Diese Auswahl gilt für Kinder bis zu einem Gewicht von 25 Kilo – das entspricht von einem Alter von etwa sechs bis sieben Lebensjahren – danach gilt die Erwachseneneinstellung.