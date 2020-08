Der Jakobssteg, der im Bereich der Bregstraße über die Breg in Richtung Griesweg führt, wird umfangreich saniert. Die Sanierungsarbeiten beginnen laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Mittwoch, 26. August, und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. In diesem Zeitraum ist die Überquerung der Breg an dieser Stelle nicht möglich.

Parkplätze und Straße werden gesperrt

Der Bregsteg wird am 26. August mit einem Kran aus den Auflagern gehoben und über die Bregstraße zum Parkplatz des Hammer-Marktes gebracht. Damit der Transport des Steges ungehindert durchgeführt werden kann, werden die Parkplätze in der Bregstraße, von der Abzweigung Mollensteinstraße bis zum nördlichen Ende der Bregstraße am Mittwoch von 4 bis 12 Uhr gesperrt.

Zudem muss die Bregstraße, ab dem Bregsteg, in diesem Zeitraum für den Verkehr voll gesperrt werden, da der Kran auf der Straße aufgebaut werden muss. Die Stadtverwaltung Hüfingen bittet daher alle Anwohner, ihre Autos schon am Abend des 25. August aus der Bregstraße zu entfernen und andere Parkplätze aufzusuchen.

Arbeiten dauern acht Wochen

In der rund achtwöchigen Sanierungsphase des Jakobsstegs werden sämtliche Holzbauteile des Geländers und des Brückenbelages erneuert sowie die Stahlkonstruktion mit einem neuen Rostschutzanstrich versehen. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten wird die Brücke am ursprünglichen Brückenstandort wieder in die vorhandenen Auflager gehoben. Die Konstruktion der Brücke und die Fundamente bleiben nahezu unverändert.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die Sperrung eines Teils der Bregstraße sowie der Parkplätze in der Bregstraße erneut erforderlich. Über diese Sperrung wird rechtzeitig durch die Stadtverwaltung informiert.