von Rainer Bombardi

Der Ortschaftsrat Fürstenberg hat in seiner jüngsten Sitzung mit einstimmigem Beschluss dem Neubaugebiet an der Hondinger Straße den Weg geebnet. Das tat er bereits im vergangenen Frühjahr, doch das damalige Votum kam zu früh. Das Naturschutzamt innerhalb des Landratsamts hatte noch nicht seine Zustimmung erteilt. Die Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet und die Umwandlung der Streuobstwiese waren zwar besprochen, doch die Sichtung durch das Landratsamt hatte noch nicht stattgefunden.

Geduld ist weiterhin gefragt

So führte ein formeller Fehler zur Verzögerung des Bauprojekts, das ursprünglich im vergangenen Sommer an Fahrt gewinnen sollte. Doch auch nach erneutem Votum für einen Baustart beginnen nicht auf Anhieb die Vorarbeiten und die Erschließung des Neubaugebiets. Kaufinteressenten für Bauplätze müssen sich noch gedulden.

Im Untergrund der zukünftigen Neubaufläche könnten sich noch Spuren einstigen römischen Lebens verbergen. Experten schließen nicht aus, dass sich dort einst ein römischer Gutshof befand. Archäologen und das Denkmalamt nehmen folglich höchst interessiert zur Kenntnis, was sich im Fürstenberger Untergrund verbirgt. „In Kürze wird das Neubaugebiet wie eine Kraterlandschaft aussehen“, informierte Ortsvorsteher Werner Bäurer über den Beginn der Ausgrabungen. Der Auftrag hierfür ist bereits erteilt und sobald der Boden gesichtet ist, folgt der Baustart. Die Archäologen begutachten und kartieren die eventuellen Funde aus der Römerzeit. Das Ausgrabungsprozedere dauert Stand heute rund einen Monat. Doch auf einen genauen Baustart legen sich weder das Bauamt noch der Städteplaner fest.

„Das Baugebiet kommt auf alle Fälle. Es ist lediglich eine Frage der Zeit und der Kosten,“ so Bäurer. Das Ziel, möglichst schnell loszulegen, soll nicht aus den Augen verloren werden. Mit der Erschließung des Neubaugebietes ist es zudem geplant, die unbefriedigende Situation der Abwasserbeseitigung in der Heinrich-von-Fürstenberg-Straße zu lösen. Am Vereinshaus in unmittelbarer Nähe zum Neubaugebiet sind die Fenster eingesetzt, die Dachisolation ist erledigt. Momentan laufen Elektroarbeiten.