Die Stadtverwaltung von Hüfingen hat die Termine für den Schulstart nach den Sommerferien bekannt gegeben.

Lucian-Reich-Schule

Schulstart an der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen ist für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, der Unterricht beginnt um 8.45 Uhr (Pausenhof); Halbtagsschüler: Ende 12.50 Uhr; Ganztagesschüler: Ende 16.30 Uhr mit Mensabetrieb. Schulstart der Klassen sechs bis zehn ist am Montag, 14. September, Unterrichtsbeginn: 8.30 Uhr (Pausenhof), Unterrichtsende: 16.30 Uhr mit Mensabetrieb.

Essensbestellung ist bis am Mittwoch der Vorwoche möglich. Wer Probleme mit der Essensbestellung hat, kann sich in der letzten Ferienwoche im Sekretariat melden. Die Einschulungsfeier der Klassen fünf findet am Dienstag, 15. September statt. Die neuen Schüler der Klassen fünf (mit maximal zwei Gästen) werden zur Einschulungsfeier um 9.15 Uhr im Atrium (Pausenhof) begrüßt.

Für die Erstklässler der Klasse 1a (mit maximal zwei Gästen) an der Lucian-Reich-Schule findet die Einschulungsfeier am Freitag, 18. September, um 14 Uhr in der Mensa statt. Die Klasse 1b feiert ebenfalls am Freitag, 18. September (mit maximal zwei Gästen) um 15.30 Uhr in der Mensa die Einschulung. Erwachsene und Kinder werden gebeten, einen Mundschutz zu tragen und die Corona-Regeln einzuhalten. Sollten sich kurzfristige Änderungen ergeben, dann werden diese über die Internetseite der Schule sowie über die Presse bekannt gegeben.

Schellenberger Schule

An der Schellenberger Schule beginnt der Unterricht im Schuljahr 2020/21 für alle Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klassen am Montag, 14. September, um 8.15 Uhr und endet an diesem Tag regulär um 12.30 Uhr. Für die Eltern der Schulanfänger findet am Mittwoch, 16. September 2020, um 19.30 Uhr in der Bürgerhalle in Hausen vor Wald die erste Elternpflegschafts-Sitzung statt. Die Einschulung der zukünftigen Erstklässler findet am Samstag, 19. September, um 10 Uhr in Mundelfingen statt.