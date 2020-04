von Gabi Lendle

Der Hüfinger Wochenmarkt trotzt der Corona-Krise. Nach wie vor gehen die Hüfinger gerne auf ihren Mark am Donnerstagnachmittag, wenngleich die Atmosphäre nicht mehr die gleiche ist wie vor einem Monat. Die Menschen sind verhaltener und das vielgeliebte Schwätzchen findet nicht mehr so locker statt. Ein gemütlicher Plausch fällt schon wegen des Mindestabstandes etwas distanzierter aus. Doch das erschüttert die Kunden kaum in ihrem Kaufverhalten.

Regional und frisch

Gerne nimmt auch Claudia Buschbacher eine längere Wartezeit in der langen Schlange vor dem Gemüsestand in Kauf. Sie schätzt die regionalen Produkte und auch deren Frische. „Ich gehe sehr gern auf dem Wochenmarkt einkaufen weil das Gemüse und Obst meiner Meinung nach länger frisch bleibt. Zudem ist die Atmosphäre hier viel gemütlicher und man trifft immer bekannte Gesichter“, erzählt Claudia Buschbacher, die auch an den anderen Ständen mit den verschiedenen Angeboten einkauft.

Auf dem Hüfinger Wochenmarkt reihen sich die Kunden vor dem Gemüsestand geduldig in die lange Reihe ein. Sie möchten nicht auf frische Produkte aus der Region verzichten. | Bild: Gabi Lendle

Wöchentliches Ritual

Jede Woche ist auch Rita Mort hier anzutreffen, denn auch sie schätzt das Angebot auf dem Markt. Dieses hält genügend Frischeartikel für einen Haushalt parat. „Mir ist der Einkauf vor Ort sehr wichtig, denn damit kann ich die regionalen Händler unterstützen. Zudem ist hier alles super frisch direkt vom Erzeuger und so macht das Einkaufen auch Spaß“, sagt die Hüfingerin, der der Besuch auf dem Wochenmarkt zum wöchentlichen Ritual geworden ist.

Selbsterzeuger von der Höri

Aus Iznang von der Halbinsel Höri kommen jede Woche Monika und Yvonne Glaser mit ihrem großen Gemüsestand nach Hüfingen. Sie sind Selbsterzeuger und haben ein umfangreichendes Angebot an frischem Gemüse und Obst. Jetzt haben sie die ersten Erdbeeren und eigenen Spargel mitgebracht. Momentan haben sie rund 15 Erntehelfer beschäftigt. „Wir verspüren keinen Einbruch, wenngleich das Angebot nicht mehr ganz so üppig ist wie sonst, da wir weniger Helfer als üblich haben“, berichtet Monika Glaser, die wie ihre Schwiegertochter wegen der netten Kundschaft gerne nach Hüfingen kommt. „Die Atmosphäre ist zwar nicht mehr so locker, dafür sind die Kunden diszipliniert und halten Abstand“, hat Yvonne Glaser festgestellt.

Monika (links) und Yvonne Glaser aus Iznang am Bodensee arbeiten trotz Corona-Krise ganz normal weiter. Sie sind Selbsterzeuger und bestücken mit ihrer großen Palette an Gemüse und Obst nicht nur den Hüfinger Wochenmarkt. | Bild: Gabi Lendle

Beliebte Backwaren

Das bestätigen auch Marita Plichs und Christine Schorpp mit ihren Backwaren vom Pflugenhof in Tannheim. Der Stand mit verschiedenen Brotsorten, Hefezöpfen und einer leckeren Auswahl an Kuchen ist regelmäßig am Abend ausverkauft. „Bis vor zwei Wochen war alles extrem leer gekauft, wir können aber nicht sagen, wie es weitergeht. Einen Einbruch haben wir beim Feierabendverkauf festgestellt“, sagt Marita Plichs.