von Roland Sigwart

Nach optisch faszinierendem „Lichterpark„, originellen „Gschichtle“ von Hüfinger Originalen und Open-Air-Kino ging es am Wochenende mit zwei Freiluft-Konzerten am Römerbad munter weiter mit der städtischen „Urlaub-daheim“-Veranstaltungsreihe.

Open-Air Hüfinger Römerbad – Freitagabend mit bettina Kuhn und Bene Schreiber und Band „Herrenabend“ Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen und Gregor Lange | Bild: Roland Sigwart

Sowohl am Freitag- als auch am Samstag Abend waren die beiden Kleinkonzerte mit jeweils 100 begeisterten Gästen restlos ausverkauft. Bettina Kuhn und Bene Schreiber zogen am Freitagabend mit Lobpreissongs und Balladen die Zuhörer in ihren Bann.

„Herrenmusik“ mit aktuellem Rock, Pop und Jazz präsentierten beim Hüfinger Open-Air-Konzert am Freitag Abend am Römerbad im Rahmen der „Urlaub-daheim“ Veranstaltungsreihe (von links) Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen und Gregor Lange. | Bild: Roland Sigwart

Mit aktuell-fetziger Rock-, Pop- und Jazzmusik begeisterten die drei „Herrenmusiker“ Sebastian Schnitzer, Tommy Sausen und Gregor Lange. Ausgelassene Partymusik von „Feldbergfeger“ Achim Meder war am Samstagabend angesagt, wo der Wellendinger seine brandneue, zweite CD „Hüttencasanova“ vorstellte, die in der zurückliegenden Corona-Zeit entstanden ist.

Zum Schluss des Open Air in Hüfingen am Samstag spielen Achim Meder und die Scharzwälder3 als Premiere gemeinsam den Klassiker „Schwarzwaldmarie“. Bild: Stadt Hüfingen | Bild: Stadt Hüfingen

Auch am Samstag wurde beste Unterhaltung garantiert, teilt Hüfingens Kulturamtsleiterin Susanne Bucher mit. Zico Gonzales & Fabi Juga, die Schwarwälder3 sowie Achim Meder begeisterten mit ihren eigenen Songs, aber auch mit bekannten Hits aus den 1980er Jahren sowie mit bekannten Partykracher das Publikum.

Hüfingen Hüfinger Open-Air-Konzerte ausverkauft Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt wertet Susanne Bucher die Konzerte so: Die Veranstaltungsreihe „Urlaub daheim“ war ein voller Erfolg! Es waren alle Veranstaltungen ausverkauft und die Besucher waren begeistert!