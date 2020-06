In den Hüfinger Grundschulen wird ab Montag, 29. Juni, wieder

Präsenzunterricht durchgehend in allen Klassenstufen abgehalten. Zudem werden die bisherigen Betreuungsangebote weitergeführt.

So wird ab Montag, 29. Juni, an der Lucian-Reich-Schule laut einer Pressemitteilung zwischen 7.30 und 8.30 Uhr die betreute Grundschule für alle angemeldeten Kinder durchgeführt. Ab 8.30 bis 9.15 Uhr ist eine offene Ankommenszeit für alle Grundschüler in den Klassenzimmern eingeplant. Durch diesen Zeitkorridor können nach Angaben der Schule die verschiedenen Klassenstufen zu den Klassenzimmern gelangen, ohne dass es zu einer Durchmischung kommt.

Unterricht mit verändertem Stundenplan

Zwischen 9.15 bis 12.50 Uhr erfolgt für alle Klassen Schulunterricht mit einem veränderten Stundenplan. Für die Ganztagesklassen beginnt danach die Ganztagesbetreuung. Laut Corona-Vorgaben darf kein Sport- und Schwimmunterricht stattfinden. Ebenfalls kann Musik- und Religionsunterricht nicht angeboten werden. Für die Erstklässler endet der Unterricht dienstags und donnerstags, wie im Stundenplan März schon vorgesehen, um 11.50 Uhr. Unterrichtsende für alle Grundschulklassen ist freitags um 11.50 Uhr, wobei dann bei Bedarf bis 13 Uhr die betreute Grundschule angeboten wird, informiert die Schule.

Die Schüler der Ganztagsbetreuung der Grundschule werden ab 29. Juni von Montag bis Donnerstag bis 16.30 Uhr betreut. Mit inbegriffen in die Ganztagsbetreuung ist das Essen in der Mensa. Die Schüler der Grundschule haben ab sofort wieder die Möglichkeit die Essensauswahl über Internet vorzunehmen. Es besteht laut Schule keine Verpflichtung für die Ganztagsschüler, an dem ansonsten verpflichtenden Ganztagesbetrieb teilzunehmen.

Hypienepläne an beiden Schulen

An der Schellenberger Grundschule Hausen vor Wald findet der Unterricht von 8.15 bis 11.35 Uhr statt. Im Anschluss wird bei Bedarf die verlässliche Grundschule angeboten. Ebenfalls findet wieder die flexible Nachmittagsbetreuung bis 16.30 Uhr, für alle Kinder, die hierzu angemeldet sind, statt. Die flexible Nachmittagsbetreuung an der Schellenberger Grundschule ist ein freiwilliges Angebot mit der Möglichkeit ein warmes Essen einzunehmen.

Für beide Schulen wurden entsprechende Hygienepläne erstellt. Von einem Kraftakt für alle Beteiligten spricht in einer Pressemitteilung der Stadt Bürgermeister Kollmeier. „Für uns war es einfach wichtig, die Eltern durch die verschiedenen Betreuungsangebote zu unterstützen“, so der Bürgermeister.

Spezieller Ablauf in der Sekundarstufe

In der Sekundarstufe findet der Unterricht für alle nicht prüfungsrelevanten Klassen abwechselnd statt. Lediglich die prüfungsrelevanten Klassen haben durchgängig Unterricht. Betreuungsangebote in den Klassen fünf bis zehn können derzeit noch nicht angeboten werden.