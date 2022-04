Zum 12. Mal lädt die Stadt Hüfingen zum Hüfinger Frühlingserwachen am 1. Mai zwischen 12 und 17 Uhr ein. Das Motto war nie bedeutsamer als nach der langen Corona-Zwangspause, während der zahlreichen geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten.

Nun erwacht Hüfingen wieder als Gastgeber mit dem Blick über den Tellerrand hinaus, demonstriert beeindruckend seine Wirtschaftskraft und zeigt auch Scharfsinn in Sachen Zukunft etwa mit der Elektromobilität. Die Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag sei, so Luzia Vetter, Wirtschaftsförderin und Ideengeberin dieser erfolgreichen jährlichen Aktion, Unterhaltung und Information pur für jedes Alter und jedes Interesse.

Schwerpunktmäßig wird sich die Gewerbeschau entlang der Hüfinger Hauptstraße und auf dem Rathausplatz präsentieren. Dabei zeigt sich Hüfingen im Blütenmeer der Frühlingsfloristik, mit plätschernden Brunnen und der einmaligen Atmosphäre in der zwischen Stadttor und Weitengasse verkehrsgesperrten Hauptstraße.

Das Frühlingserwachen eine Erfolgsgeschichte: Die Idee, mit einer Gewerbeschau die Wirtschaftskraft zu präsentieren und gleichzeitig die Vielfalt von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen vorzustellen hatte Luzia Vetter. Beim damaligen Bürgermeister Anton Knapp stieß sie – ebenso wie heute bei Michael Kollmeier – auf offene Ohren. Anfangs wurde das Bahnhofsareal für die Aktion gewählt. Der Erfolg blieb nicht aus und bald gab es keinen Platz mehr, weshalb man in der Folge in die Hauptstraße, den Rathausplatz und in die Stadthalle auswich.

48 Aussteller aus Handwerk, Handel und Dienstleistungen haben sich angesagt, darunter gleich acht neue Anbieter. Zu ihnen gehört Sarah Höcklin aus Löffingen mit Cakeart by Sarah. Als Newcomerin ist auch Diana Gleichauf mit ihren handgefertigten Taschen aus Donaueschingen, das Seifeneckle von Daniela Leciejewska aus Wellingen, Om Sunny Licht Design aus Rangendingen, „Glückspilz – Kinderkleidungen von Sophie Kramer aus Untermettingen, die Volkshochschule und Denn’s Biomark.

Ergänzt wird dieses Angebot von Reichmann Immobilien, Energetix Kocziok, Gewerbeschulen Donaueschingen, Bonbon Onkel, Breite Halden Hof, Pflegestützpunkt & Beratungsstelle, AGH-Systembau Wulf, Haarschmuck Weißer, Lackiererei Rocco, Garz Accessoires, Deko & Geschenke, Energetix Bingen, Feines von Petra, Brenn-Holz-Briketts Gilly, Le Frombaar, Energieversorgung, Südbaar, FC Hüfingen, schmuck & design Volkert, Solcampo sowie das Autohaus Albert, das schon seit Beginn dieser Gewerbeschau mit dabei ist.

Fachausstellungen gibt es in der Stadthalle. Seit Anfang an mit dabei ist das Schuhhaus Bombeiter aus Bräunlingen. Dazu gesellen sich Axel Schmall, Gudrun`s Oase, Gerlinde Nemsch, Hyla, Ha-Ra, Vorwerk-Thermomix, Lux-Deko, Energetix und mehr, Tupperware, Chocolate Dreams, Newcomerin Porzellanmalerin Gitta Hoffmeyer, das Freizeitbad Aquari und im Stadthallen-Cafe der Musikverein Hausen vor Wald.

Zwischen 12 und 17 Uhr öffnen etliche Geschäfte. Fashion Denzer, seit Anfang an dabei, Denn’s Biomarkt, H&D shoes & more instyle, Depot, Ernsting’s Family, Fashion for you, Ölzweig Naturkost, Zweirad Hug, Altholz–Schmiede, Rosis Blumenstudio, Fürst Floristik und das Café Süßer Winkel.

Ein achtköpfiges Ensemble der Stadtmusik sorgt für Musik. Auf dem Schlossparkplatz sorgen eine Hüpfburg, Kinderschminken, Modellierkünstlern und ein Kinderkarussell für Spaß.