Ab Dienstag, 28. April, kann dieser Service durch das Senden einer formlosen E-Mail an bibo@huefingen.de von Bürgerinnen und Bürgern der Kernstadt Hüfingen sowie der Hüfinger Ortsteile in Anspruch genommen werden. Pro Bücherausweis können zwölf Bücher und sechs Comics, pro Clubkarte zusätzlich je zwei DVDs und Hörbücher bestellt werden. Die Ausleihfrist beträgt wie üblich vier beziehungsweise zwei Wochen für DVDs. Alle Medien können bei Bedarf verlängert werden. Die angeforderten Medien werden zwei Mal pro Woche vom Büchereiteam ausgefahren. Die Auslieferung der Bestellung erfolgt in der Reihenfolge des Bestelleingangs. Die gewünschten Titel können im Online-Katalog recherchiert werden: www.huefingen.de/buch.

Medien, welche bis einschließlich Montag bestellt werden, werden am Dienstagnachmittag ab 15 Uhr vorbeigebracht. Die Auslieferung der Medien, welche bis einschließlich Donnerstag angefordert werden, kommen am Freitagnachmittag ab 15 Uhr nach Hause. Die Kinder- und Jugendbibliothek bittet alle Leser, neben den Wunschtiteln auch den vollständigen Namen sowie Adresse und Telefonnummer anzugeben. Mit der Bestellung wird bestätigt, dass am gewünschten Auslieferungstag eine Person zu Hause ist, die die Lieferung persönlich entgegennimmt.

Rückgabe zum Wochenmarkt

Ausgeliehene Medien können ab sofort jeden Donnerstagnachmittag während des Wochenmarktes zwischen 14 und 18 Uhr zurückgebracht werden. Vor der Eingangstür des Hüfinger Rathauses stehen dann Boxen bereit, in welche die fälligen Medien gelegt werden sollten. Aus diesen Boxen dürfen natürlich keine Medien entnommen werden. Diese Form der Rückgabe wird jedoch in Kürze durch eine bereits bestellte, wegen längerer Lieferfristen aber noch nicht zur Verfügung stehende, Medienrückgabebox abgelöst. Diese wird im Rathausbereich zu finden sein und kann dann von den Nutzerinnen und Nutzern zu jeder Tageszeit aufgesucht werden.