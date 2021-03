von SK

Die Stadt Hüfingen will den Bürgern mehr Corona-Tests möglich machen. Sie weitet nach Ostern die Testkapazitäten kommunalen Testzentrum in der Festhalle aus. Die bisher durchgeführten wöchentlichen Testtermine in der Festhalle – dienstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr – werden um einen weiteren wöchentlichen Testtermin mittwochs 6.30 bis 8 Uhr erweitert. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.

Die von der Stadt Hüfingen organisierte und von der Ortsgruppe Hüfingen des Deutschen Roten Kreuzes betriebene Teststelle in der Festhalle Hüfingen sucht für die Erweiterung des Testangebotes weitere ehrenamtliche Helfer, die bei den Testterminen mitarbeiten. „Wir können jede helfende Hand für den Betrieb des Testzentrums dringend brauchen“, wie Kerstin Skodell, die Vorsitzende des DRK Hüfingen, laut Pressemitteilung ausführt.

Damit die Tests professionell und sachkundig durchgeführt werden können, nimmt ein Bereitschaftsarzt am Mittwoch, 7. April, 19 Uhr, eine Helferschulung für neue ehrenamtliche Kräfte vot. Interessierte können sich beim DRK Hüfingen melden, per E-Mail (Schnellteststelle@DRK-Huefingen.de) oder telefonisch unter 0771/17512477.

Bürgermeister dankt dem DRK

„Ich möchte mich im Namen der Stadt Hüfingen für das Engagement bei der Testung unserer Bürgerinnen und Bürger bei der Ortsgruppe des DRK Hüfingen bedanken“, wird Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier in der Pressenotiz zitiert. Das Testen werde in der Pandemiebekämpfung wichtiger: „Der Testung kommt in den kommenden Wochen eine immer größere Bedeutung zu. Der nun mit der Vorsitzenden des DRK Hüfingen, Kerstin Skodell, vereinbarte weitere Testtag jeweils mittwochs ab 6.30 Uhr bis 8 Uhr ist ein wichtiger Baustein der Hüfinger Teststrategie“, erklärt der Rathaus-Chef.

Wo man sich anmelden kann

Das DRK-Team verweist auf die notwendige vorherige Anmeldung für die Testungen. Die Anmeldung kann dabei über die Homepage des DRK Hüfingen (www.DRK-Huefingen.de), per E-Mail (Schnellteststelle@DRK-Huefingen.de) oder telefonisch unter 0771/17512477 beziehungsweise 015208704725 erfolgen, so die Organisatoren.