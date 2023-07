Die Vorbereitungen zur Spielveranstaltung „Hüfingen spielt“ sind in vollem Gange. Spiel ohne Grenzen, Brettspiele und Spielstraße bieten einen in dieser Form außergewöhnlichen Rahmen. Mit über 3000 Spiel- und Erlebnisattraktionen steht für Familien und Spielinteressierte am Sonntag, 16. Juli, ein unvergesslicher Tag bevor, heißt es in eine Pressemitteilung. Auf der gesamten Hüfinger Hauptstraße werden über 30 Vereine und Einrichtungen für Spiel und Spaß sowie für das leibliche Wohl sorgen. XXL-Versionen bekannter Spiele, Floßfahrten über den Mühlenbach, Riesenseifenblasen, Tor des Schreckens XXL, Holzfische angeln, Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, Springburgen, Trachtenrätsel, Dosen werfen, Farbschleuder, Mohrenkopfschleuder, Streichelzoo, kleine Tierschau, Meerschweinchenspiel, Spiele und Experimente, Spielmobil, Playmobil Spieltische, Whey-Kick, Bruder-Fahrzeuge, Fischertechnik, Bosch-Mini, Schleich, Carrera Bahn, Puppenspielzimmer, Tischfußball, Kettcars, RollyToys, Pedalos, Oldtimerfahrten mit dem Traktor, Kinderfahrten mit dem Feuerwehrauto und vieles mehr gibt es in der Hüfinger Hauptstraße, dem Festplatz, im Rathaus und in der Stadthalle zu entdecken.

Ab 11 Uhr werden die Spielstraße sowie alle Indoorangebote für die Besucher geöffnet. Ab dann heißt es kostenlos „Spiel und Spaß“ für Jung und Alt bis 17 Uhr. Da es eine breite Auswahl an Indoor- als auch an Outdoorspielen gibt, wird bei jedem Wetter gespielt, heißt es in der Ankündigung.

Das Bühnenprogramm auf dem Festplatz: 12.30 bis 13.30 Uhr Kinderzirkus Ragazza Furiosi, 14 bis 14.30 Uhr Heimatzunft Hüfingen, 14.30 bis 15 Uhr Ellis Tanzraum, 15 bis 15.30 Uhr Kindertrachtengruppe Fürstenberg. 15.30 Uhr Movimento. Und natürlich darf die Verpflegung an diesem Tag nicht zu kurz kommen: Zu familienfreundlichen Preisen bewirten die Hüfinger Vereine sowie Gastronomiebetriebe entlang der Spielstraße. Auch auf dem Festplatz gibt es verschiedene Leckereien, die bei hungrigen Mäulern keine Wünsche offen lassen.