Die Welt ein kleines bisschen verbessern – das ist der Antrieb von Melanie Haller. Und genau diesen Traum verwirklicht die gebürtige Fürstenbergerin aktuell gemeinsam mit ihrer Freundin Jennifer Beitel: Gemeinsam gründeten die beiden im vergangenen Jahr das Unternehmen “wildlines“, welches nachhaltiges Yoga-Equipment herstellt.

„Nach meiner Ausbildung zur Yogalehrerin habe ich mich immer mehr mit Yoga sowie Yoga- Accessoires beschäftigt und dabei fiel mir und meiner Freundin Jen auf, dass es viele Produkte gibt, die in gewisser Hinsicht nachhaltig sind, aber nicht so wie wir das gerne hätten“, erinnert sich die Fürstenbergerin zurück.

„Jen und ich habe uns über zwei Jahre lang hingesetzt und recherchiert, um eine wirklich nachhaltige Basis für unsere Yogamatten zu finden“, erklärt Melanie Haller. In die Recherche steckt sie ordentlich Energie. Sie führte die beiden Gründerinnen etwa nach Portugal: „Dort haben wir einen Produzenten gefunden, der Yogamatten für uns aus hundert Prozent recyceltem Kork herstellt“, erklärt Haller.

Woraus besteht Kork? Entgegen der Annahme vieler ist Kork kein Holz, wird trotzdem aus Teilen eines Baumes gemacht. Das Material wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Dazu muss der Baum allerdings schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Sobald er etwa 25 Jahre alt ist, kann in einem Abstand von rund zehn Jahren die Rinde geerntet und verarbeitet werden.

Nachdem das Material gefunden war, starteten die beiden mit ihrer Geschäftsidee. Online riefen sie eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben, bei der die Unterstützer sich eine Kork-Yogamatte vorab reservieren konnten.

Überwältigt von der Resonanz

„Wir waren wirklich überwältigt, wie viele Leute bei unserem Crowdfunding mitgemacht haben und uns dabei unterstützt haben, die 10.000 Euro an Startkapital zusammenzubringen. Noch stolzer waren wir natürlich, als wir dann die ersten Yogamatten versenden konnten“, so Haller. Ganz besonders freuten sich die beiden über eine dreistellige Spende eines Unterstützers, der eigentlich gar kein Yoga praktizierte, jedoch die Geschäftsidee der beiden Gründerinnen so gut fand, dass er unbedingt helfen wollte.

„Im Anschluss haben wir dann an unserem Onlineshop gefeilt und diesen fertiggestellt. Mittlerweile kann man dort unsere Produkte, welche wir um Yogagurte, Meditationskissen und Yogablöcke erweitert haben, erwerben“, sagt die stolze Gründerin. Neben dem Onlineshop werden die Produkte auch in unterschiedlichen Yoga-Hotels und Plätzen in Portugal verkauft.

Melanie Haller (links im Bild) und Jennifer Beitel von „wildlines“mit ihrem Prototyp der Kork-Yogamatte. | Bild: Andrea Hauger

“Natürlich haben wir unsere Community, also insbesondere die, die uns beim Crowdfunding unterstützt haben, auf dem Laufenden gehalten“, stellt Melanie Haller klar.

Nach der ersten Auflage habe man eine weitere Auflage an Matten in Auftrag gegeben. Diese werde aktuell noch verkauft. „Parallel dazu entwickeln wir unser Produkt weiter, besonders in Hinblick auf verbesserte Materialeigenschaften. Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Lösungen.“

Austausch rund um die Nachhaltigkeit

Aktuell treffen sich die Gründerinnen mit vielen Menschen, die ebenfalls im Nachhaltigkeitssektor arbeiten: „Hier ist aktuell nämlich viel im Wandel und es gibt viele Menschen, die etwas an der aktuellen Situation ändern wollen. Sich mit diesen Leuten zu treffen, sich über nachhaltige Ideen zu unterhalten, ist sehr inspirierend und bringt oftmals alle Teilnehmer ein weiteres Stück voran.“

Während des ersten Jahres auf dem Markt habe man sehr viel gelernt. „Wir hatten eine extreme Lernkurve und sind sehr über uns hinausgewachsen“, freut sich die Gründerin. „Es ist eine ganz andere Nummer, mit einem physischen Produkt am Markt aufzutreten und dort auch zu bestehen. Gerade auch, wenn man kein großes Team hinter sich hat. Wir sind zwei Freundinnen, die gemeinsam Produkte auf den Markt bringen, die nachhaltig sind und auch nachhaltig in Europa produziert werden“, so Haller weiter.

“Unsere Produkte werden nach der Produktion von Jens Mutter versendet und es steckt auch ganz viel von uns mit drin. Da wir ausschließlich fair und nachhaltig in Europa herstellen lassen und die verwendeten Materialien mit geringen Transportkosten sehr hochwertig aus der jeweiligen Region kommen, führt das zwangsläufig dazu, dass unsere Produkte teilweise teurer sind als andere Yogamatten auf dem Markt“, erklärt Haller. Leider sei hier das Internet manchmal nicht so transparent, dass dies für Konsumenten nicht gleich erkennbar sei.

Hoffen auf gesteigertes Bewusstsein

„Wir hoffen, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei den Konsumenten steigt. Jede Kaufentscheidung ist politisch und entscheidet für die Welt von morgen. Wer die Möglichkeit hat, sollte nicht den Preis entscheiden lassen, sondern nachforschen, welche Werte das Produkt vertritt“, begründet Haller die Philosophie hinter dem Produkt.

Man habe bereits von vielen Kunden positives Rückmeldung zu den Yogamatten erhalten, „dass sie sich einfach natürlich sanft anfühlen und ein richtiger Hingucker in der Wohnung sind“, freut sich Haller.