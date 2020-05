Glück im Unglück hatte der Wutachschlucht-Wanderer, der am Mittwoch beim Versuch, den Mundelfinger Wasserfall zu fotografieren, rund 15 Meter tief in Richtung Schelmengraben stürzte. Sein Sturz in einem alpinen Terrain abseits der Wegeführung wurde durch drei Bäume gebremst, gleichwohl zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

In seiner Notsituation gelang es dem Mann, mit seinem Mobiltelefon einen Notruf abzusetzen. Das sei, so der Landesgeschäftsführer der Bergwacht Baden-Württemberg, Lutz Scherer, auf Anfrage, in diesem Bereich Glück oder Zufall zu nennen. Die Wutachschlucht sei inzwischen ganz gut mit Handynetz versorgt, es gebe aber natürlich immer noch einige Stellen an denen kein Netz verfügbar ist.

„Die Absturzstelle ist eigentlich nicht sonderlich zugänglich“, wundert sich der Mundelfinger Ortsvorsteher Michael Jerg über die Unglückskonstellation. Der verunglückte Wanderer, der allein unterwegs war, müsse demnach Ortskenntnisse aufweisen. Die Gefährlichkeit der Örtlichkeit müsse ihm bekannt gewesen sein, hatte er sich doch selbst, wenngleich unzureichend, mit einem Seil gesichert.

Ein Unglück mit zwei Todesopfern

Zu riskanter Umgang beim Fotografieren sei aber eine absolute Seltenheit. Gleichzeitig erinnerte sich der Ortsvorsteher an ein Unglück ganz in der Nähe, das allerdings Jahrzehnte zurückliegt. Damals verunglückten drei junge Männer am anderen Mundelfinger Wasserfall, den sie mit einem Traktor befuhren. Das Gefährt stürzte, zwei der Beteiligten kamen ums Leben.

Mitglieder der Bergwacht Wutach bereiten einen Einsatz vor. Ein Wanderer ist beim Fotografieren rund 15 Meter tief abgestürzt.

Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls erklärt sich aus den Gegebenheiten vor Ort. „Im Schelmengraben ist alles brüchiges Schiefergestein. Der Boden ist sehr locker und man hier kaum Trittsicherheit“, sagt Scherer. Zudem habe der Schwarzwaldverein die Wanderwege in der Wutachschlucht aufgrund der Corona-Krise bisher noch nicht richten können. Es gibt an vielen Stellen noch kleinere Hindernisse auf dem Wanderweg. Auch liege noch einiges an Sturmholz über den Wanderwegen, dieses konnte bisher noch nicht aufgearbeitet werden. Es werde deshalb aufgrund der Wegeverhältnisse nicht empfohlen, in der Wutachschlucht zu wandern.

Die Lothenbachklamm ist gegenwärtig komplett gesperrt. „Wanderer ignorieren hier allerdings die Beschilderung und laufen dennoch durch“, kritisiert Scherer. Hier hatte sich zuletzt ein Wanderer so stark am Bein verletzt, dass er mit dem Helikopter gerettet wurde.

Zahl der Unfälle steigt

Die Wandersaison in der Wutachschlucht läuft grob von Ostern bis Ende Oktober. In dieser Zeit häufen sich die Unfälle, bei denen die Bergwacht in Einsatz kommt. Dabei haben Einsätze der Bergwacht Schwarzwald hat in den letzten 20 Jahren nahezu kontinuierlich zugenommen. „Immer mehr Menschen sind in der Natur und im Gelände unterwegs“, erläutert Scherer. Im Jahr 2019 hatte die Bergwacht Schwarzwald insgesamt 1453 Einsätze.

Verstärkung aus Furtwangen

Am Mittwoch rückte die Bergwacht Wuchtach mit fünf Mann an und forderte im Zuge des Ensatzes Mitglieder der Ortsgruppe Furtwangen zur Verstärkung an. Notarzt und Einsatzkräfte ließen sich zum Unfallopfer in die steile Felswand abseilen.

Aufgrund der Gegebenheiten mussten Feuerwehrleute aus Hüfingen und Mundelfingen mit Motorsägen zunächst den Weg für die Bergung des stark eingeklemmten Patienten vorbereiten. Der Transport aus dem Steilhang, den die Feuerwehr weiter unterstützte, war schwierig und aufgrund des weichen Geröllsteins auch äußerst gefährlich. Eine Hubschrauberbergung hätte Totholz aufgewirbelt und womöglich Steinschläge ausgelöst. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen.