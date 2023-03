Um einen Podestplatz bei einem Jazztanzturnier wie in Mundelfingen zu erklimmen, bedarf es reichlich Vorbereitung, Training und Begeisterung.

Simone Puchinger ist überzeugt, dass mit diesen Eigenschaften ein erster Schritt zum persönlichen Erfolg gemacht ist. Am Wochenende tanzte sie bei den siegreichen Dance Devilz vom Turnverein Furtwangen mit. Puchinger trainiert zwei weitere mitwirkende Tanzgruppen des Turnvereins.

Die Gruppe Release begeistert zur Musik von Michael Jackson in der Kluft von Gefangenen das Publikum. | Bild: Rainer Bombardi

„Wir trainieren das gesamte Jahr über, treten schwerpunktmäßig an Fasnet, aber auch an diversen anderen Anlässen auf“, weist sie darauf hin, dass das regelmäßige Training ein Pluspunkt ist.

Die schönsten Bilder vom Jazztanzturnier.

Die Vorbereitung auf einen Tanz beginnt bereits vor den Sommerferien. „In einer Art Brainstorming suchen wir Ideen, zu welchem Thema wir in diesem Jahr tanzen könnten. Danach überlegen wir uns, ob es zu diesem Thema überhaupt Musik gibt, die ins Ohr geht und die tanzbar ist. Nicht zu jedem Thema ist dies möglich“, erläutert Puchinger.

Dance Devilz mit Radio Ga Ga Video: Rainer Bombardi

„In diesem Jahr waren wir Dance Devilz als Freddie Mercury verkleidet und mit der Musik von Queen erfolgreich. Mit Musik von Pink Floyd wäre dies wohl viel schwieriger bis unmöglich gewesen.“

Donaueschingen Jubiläumsfest: Für die DJK Donaueschingen dauert die Saison jetzt schon 100 Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Puchinger führt aus, dass der passenden Kostümierung ebenfalls eine besondere Bedeutung zukommt. Indes verzichtet die Tanzgruppe in der Regel auf größere Schminkaktionen und investiert die dadurch gewonnene Zeit verstärkt in die Choreografie. Bei Bedarf kommt noch ein wenig Gestaltung der Kulisse hinzu.

Mit und ohne Schminke erfolgreich

Es gibt indes nicht das eine Erfolgsrezept. Die Tänzerinnen der Gruppe Delicious vom Turnverein Schonach nahmen in diesem Jahr als Kriegerinnen des Lichts am Turnier teil. Sie traten in kriegerischer Bemalung auf und kamen in die Top-5.

Die Tänzerinnen wie auf dem Bild diese Kriegerin des Lichts überzeugen mit der Ausdrucksstärke ihrer Tänze. | Bild: Picasa

Auf Bescheidenheit im Outfit und Aussagestärke im Tanz setzte wiederum Release. Die ebenfalls von Simone Puchinger trainierte Gruppe kam auf den zweiten Platz. Die sechs Furtwangerinnen eroberten im Outfit von Gefangenen mit Tanzeinlagen zur Musik von Michael Jackson die Herzen des Publikums.

Release mit Smooth Criminal Video: Rainer Bombardi

Jahrelanges Training führt ans Ziel

Die an dritter Stelle platzierten Randinis aus Randegg waren ein Beleg dafür, dass sich kontinuierliches Training auszahlt. Vor Jahren waren sie noch im Kinder- und Jugendwettbewerb in Mundelfingen erfolgreich. Jetzt eroberten sie bei den Damen einen Platz auf dem Podest.

Mönchweiler Alarm auf tausenden Handys: Das Land schickt die erste Cell-Broadcast-Warnung wegen Mönchweiler Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben nach drei Jahren Pause wieder in die Spur gefunden“, freute sich Nicolai Strohmeyer, der erstmals ein Damenturnier moderierte. Die Resonanz der Damentanzgruppen nach dem Meldebeginn sei sehr gut gewesen.

Turnier hat Jubiläum Nahezu unbemerkt feierte der Sportverein Mundelfingen mit der Veranstaltung ein Jubiläum. Das überregional beliebte Damen-Jazztanzturnier fand zum 25. Mal statt. Die Tanzveranstaltung gibt Gruppen die Gelegenheit, ihre für Fasnet einstudierten Tänze erneut aufzuführen. Bürgermeister Michael Kollmeier überreichte im Damenwettbewerb den siegreichen Dance Devilz den Wanderpokal der Stadt Hüfingen und einen Geldpreis in Höhe 150 Euro. Ortsvorsteher Michael Jerg zeichnete die beste Jugendtanzgruppe mit dem Wanderpokal der Gemeinde Mundelfingen aus. Das sind die Gewinner 2023 nahmen elf Damentanzgruppen aus Furtwangen, Schonach, Döggingen, Unadingen, Riedböhringen, Randegg, Böhringen und Dunningen am Jazztanzturnier in der Mundelfinger Aubachhalle teil. Das Finale gewannen die Dance Devilz vor der Gruppe Release (beide Turnverein Furtwangen). Platz 3 ging an die Randinis aus Gottmadingen-Randegg. Platz 4 belegte die Gruppe Synergys aus Radolfzell-Böhringen. Platz fünf ging an die Gruppe Delicious vom Turnverein Schonach.

Die Tanzjury mit von links Markus Mauch (Bösingen), Janine Herdin (Villingen) und Ines Fischer (Rottweil) erläutert Christian Meister die Bewertungsmatrix. | Bild: Rainer Bombardi

Pandemie zeigt Nachwirkungen

„Auch beim Kinder- und Jugendtanzwettbewerb am Sonntag war der Zuspruch an den teilnehmenden Gruppen hoch, wenngleich es die ein oder andere Gruppe noch vertragen hätte. „Doch die Pandemie zeigt wohl auch noch in diesem Bereich ihre Nachwirkungen“, sagte Strohmeyer.

Die Besucherresonanz indes ließ am zurückliegenden Tanzwochenende kaum Wünsche offen. Freie Plätze in der Aubachhalle waren am Samstag und am Sonntag Mangelware.

In der Aubachhalle gib es kaum mehr freie Plätze. | Bild: Rainer Bombardi

Die Helfer in der Küche, der Bar und vor dem Tresen kamen kaum zur Ruhe.