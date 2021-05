Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der Opferdinger Straße. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem VW Golf in Richtung Ortseingang und kam von der Straße ab, wo er gegen das Ortsschild prallte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.