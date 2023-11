Glanz und Glamour des New Yorker Broadways brachte die Hüfinger Stadtmusik am Samstagabend in die einheimische Stadthalle. Erstmals veranstalteten die 60 Musiker unter ihrem Dirigenten Markus Burger eine stilvolle „Broadway-Herbstshow“, und der überragende Erfolg zeigte, dass die Musiker exakt den Geschmack des Publikums getroffen hatten: Mit 420 Gästen war die Festhalle bis auf den allerletzten Platz restlos ausverkauft. Stehende Ovationen am Schluss der Show zeigte den Akteuren auf der Bühne, dass sie die Herzen der Zuhörer erobert hatten.

Mit zum erfolgreichen Abend trugen auch die drei Solo-Sänger bei, die die Hüfinger Musiker eigens für das Projekt engagiert hatten: Die in Schramberg gebürtige Musical-Sängerin Stefanie Flaig und der in Hüfingen bestens bekannte Berufs-Tenor Hubert Mayer, der aus der alteingesessenen Hüfinger Künstlerfamilie Otmar Mayer stammt. Beide übernahmen im Laufe des Abends etliche Solo- beziehungsweise Duo-Gesangsparts und ernteten dafür den tosenden Applaus des begeisterten Publikums.

Dritter Solo-Sänger im Bunde war „Eigengewächs“ Martin Rosenstiel, der als waschechter Udo Lindenberg drei Lieder interpretierte und in Mimik und Gestik seinem Vorbild in nichts nachstand. Dass es für die Gäste ein ganz besonderer Abend werden würde, wurde schon zu Beginn beim Eintritt in die Stadthalle deutlich: Ein roter Teppich und goldene Absperrkordeln geleiteten die größtenteils in schicker Abendgarderobe erschienenen Zuhörer in den Hüfinger Konzertsaal.

Schlag auf Schlag ging es im einheimischen Broadway-Musical-Theater dann los: Charmant von Claudia Marx und Martin „Otti“ Böhm durch das Programm geführt, machte Boxer „Rocky Balboa“ den Auftakt und gab sich nach filmischem Vorspann höchstselbst in der Stadthalle die Ehre. Ein Medley aus der „West Side Story“, bei der es bekanntermaßen um die Liebesgeschichte innerhalb zweier rivalisierender New Yorker Jugendbanden geht, kam beim Hüfinger Publikum ebenfalls glänzend an. Auch Peter Maffays kleiner grüne Drache Tabaluga wurde von den engagierten Hüfinger Stadtmusikern am Samstagabend musikalisch klasse interpretiert, ebenso wie Auszüge aus Phil Collins‘ Disney-Musical „Tarzan“.

Nach der Pause dann, in der die Gäste im edlen Kerzenleuchter-Ambiente Sekt oder einen kleinen Imbiss zu sich genommen hatten, schlug die große Stunde von Udo Jürgens. Im eigens von Adrian Keller arrangierten Medley gaben die Musiker die bekanntesten Melodien des Sängers zu Gehör. Mit drei Lindenberg-Liedern von Martin Rosenstiel folgte ein vielbeklatschter „zweiter Udo-Block“, bei dem die einheimischen Musiker quasi als „Panik-Orchester“ fungierten.

Aber jede Show endet irgendwann: Fulminant gestaltete sich das Finale in der Stadthalle, als Stefanie Flaig, Hubert Mayer und die 60 Stadtmusiker den gruseligen „Tanz der Vampire“ auf die Bühne brachten.

Ein ganz besonderes „Schmankerl“ – passend zum 11.11. – bildete nicht zuletzt die mit stehenden Ovationen „erklatschte“ Zugabe: Hüfingens Stadtmusik-Arrangeur Adrian Keller hatte den einheimischen Narrenmarsch verswingt, und diese noch nie gehörte Variante des Hüfinger Fasnet-Klassikers begeisterte dann auch nicht nur die närrischen Zuhörer.