Zu einem Autobrand sind Helfer der Feuerwehr und der Polizei am frühen Dienstagmorgen ausgerückt. Kurz nach Mitternacht teilte ein Mann der Leitstelle mit, dass auf einem Parkplatz vor einem Café in der Weitengasse in Hüfingen ein Auto brenne. Die alarmierte Feuerwehr konnte den komplett in Flammen stehenden Audi Q3 löschen.

BMW und VW werden beschädigt

Das Feuer hat außerdem zwei daneben geparkte Autos, einen BMW und einen VW, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro belaufen.

Da die Brandursache noch nicht geklärt werden konnte, stellten die Beamten das ausgebrannte Autowrack für Untersuchungen zur Brandursache sicher. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung machen können oder möglicherweise zuvor etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771/837830, zu melden.