„Hüfingen putzt sich raus“, lautete am Samstagvormittag, 15. April, in der Bregstadt das Motto. Knapp 20 fleißige Helfer waren dem Aufruf der Stadtverwaltung gefolgt und beteiligten sich an der Aktion Hüfinger Stadtputzete.

Aufgeteilt in drei Gruppen ging es vom Hüfinger Rathaus aus in alle Himmelsrichtungen, um (Geh-)Wege und Böschungen von Kleinmüll zu befreien.

Die Stadt hatte die Helfer zuvor mit Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet.

Aufgeteilt in drei Gruppen sammeln die Helfer bei der Stadtputzete den Müll von Wegen und Böschungen ein. Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier (rechts) verteilt die entsprechend markierten Routen auf vorbereiten Stadtplänen. | Bild: Roland Sigwart

Die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Michael Kollmeier an der Spitze war es auch, die zum Abschluss und als kleines Dankeschön am Bauhof allen Beteiligten ein zünftiges Vesper spendierte.

Wenn es nach dem Wunsch von Kollmeier auch etwas mehr Helfer hätten sein können („Wahrscheinlich hat die Regenwettervorhersage für den Samstag doch einige abgehalten“), zog der Bürgermeister dennoch eine positive Bilanz. „Alle waren motiviert bei der Sache und insgesamt können wir sogar feststellen, dass die Stadt von Grund auf schon etwas sauberer war als im Vorjahr“, so Kollmeier.

Mit Zange und Müllsack ausgestattet gehen die großen und kleinen Helfer auf Säuberungstour durch Hüfingen. | Bild: Roland Sigwart

Organisiert worden war die Hüfinger Stadtputzete im Rahmen der Schwarzwald CleanUpDays, einer gemeinschaftlichen Aufräuminitiative der Schwarzwald Tourismus GmbH. An der Aktion wollen sich insgesamt 321 Kommunen beteiligen.

Motivierte Müllsammler, die gerne auf eigene Faust ihren Beitrag für eine saubere Landschaft leisten möchten, können in der Hüfinger Tourist-Information noch im Zeitraum vom 17. bis 23. April ein kostenfreies CleanUp-Kit abholen: Das Set besteht aus einer wieder verwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus hochwertigen Edelstahl – damit kann man dann selbstständig auf Säuberungstour gehen.