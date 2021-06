Blumberg vor 2 Stunden

Für Blumberg ist Sasa Hustic als neuer Stadtjugendpfleger ein Glücksgriff

In Hüfingen war der Diplom Soziologe Sasa Hustic 16 Jahre lang erfolgreich Kinder- und Jugendreferent. Sein Wissen und seine Erfahrung kann er in seinen neuen Job als Stadtjugendpfleger in Blumberg einbringen.