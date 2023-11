Am Bahnhof in Hüfingen wurden fünf abschließbare Fahrradboxen aufgestellt. Die Boxen sind für ein sicheres Abstellen des Fahrrades für den Zeitraum von bis zu drei Tagen geeignet. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Bedienung mittels PIN oder RFID-Karte ist direkt an der Fahrradbox beschrieben. Es können allerdings keine Geld- und Kreditkarten zum Öffnen des Faches verwendet werden. Den Auftrag für die Tiefbauarbeiten hat die Firma Ketterer Bau aus Unadingen erhalten. Von der Firma Kienzler Stadtmobiliar aus Hausach wurden die Fahrradboxen geliefert. Der Elektroanschluss wurde vom städtischen Elektromeister Bernd Käfer in Zusammenarbeit mit der ESB Blumberg gemacht. Die Inbetriebnahme des neuen Angebots ist zum Ende dieser Woche geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf etwa 45.000 Euro. Sie wird mit einem Betrag von insgesamt 9140 Euro gefördert.

Das Vorhaben wurde im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gefördert. Die Mittel zur Realisierung stammen aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.