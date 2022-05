Ein 21-jähriger Autofahrer ist laut Polizei in Sumpfohren in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Das sei am Freitag, 6. Mai, gegen 23.30 Uhr geschehen.

Unfallverursacher leicht verletzt

Der 60-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Der Unfallverursacher hingegen wurde leicht verletzt. Laut Polizei sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Hüfingen Dichter Verkehr in der Hüfinger Hauptstraße: B27-Bauarbeiten sorgen hier für eine starke Zunahme Das könnte Sie auch interessieren

Zuvor schon aufgefallen

Der 21-Jährige war zuvor einer Zeugin aufgefallen, sie hatte die Polizei bereits verständigt. Eine anfahrende Streife konnte ihn jedoch nicht mehr rechtzeitig kontrollieren. Bis sie gewendet hatte, war es bereits zu dem Unfall gekommen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort, außerdem Notarzt und Rettungswagen.