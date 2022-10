von Rainer Bombardi

Der Gemeinderat machte am Donnerstag mit seinem Votum zur Vorbereitung und Durchführung des dritten Hüfinger Zukunftsdialogs den Weg freu für einen weiteren Schritt in Richtung basisdemokratischer Einbindung der Bürger.

Erneut wurde hierfür die Firma Translake aus Konstanz engagiert, die bereits die ersten beiden Zukunftsdialoge mit Bürgerbeteiligung gestaltet und begleitet hatte. Geschäftsführerin Hanna Kasper und Mitarbeiterin Clara Schmitz erinnerten an den Kern der Zukunftsdialoge, welche Gespräche und Diskussionen zu den Fragen „Wie möchten wir in Zukunft in Hüfingen leben?“, „Wo gibt es Handlungsbedarf?“, Was braucht es in Zukunft und welche Herausforderungen sind damit verbunden?“ und „Wie erhalten wir eine attraktive Stadt?“ in den Mittelpunkt stellen.

Motto heißt „Zukunftsdialog on tour“

Kasper skizzierte noch einmal den Ablauf, der einen Fokus auf einem Dialog auf Augenhöhe zwischen Bürgern, Stadtverwaltung und Gemeinderatsmitgliedern legt. Schmitz führte aus, dass im dritten Zukunftsdialog die Festhalle nicht alleiniger zentralen Veranstaltungsort sei. Dehalb heißt es „Zukunftsdialog on tour – Die Stadtverwaltung kommt zu den Bürgerinnen und Bürgern“.

„Wir unterstützen das Vorhaben, einen dritten Zukunftsdialog im kommenden Jahr durchzuführen“, sagte CDU-Fraktionssprecher Christof Faller. Die Fraktion spreche sich dafür aus, in allen Ortsteilen und der Kernstadt der Bevölkerung die Möglichkeit zum Dialog zu bieten und ihre Interessen in eigenen Gruppen auszuarbeiten. Faller traf bei den anderen Fraktionen auf Zustimmung, welche die kostengünstigere Variante ablehnten, an einem Tag nur vier Orte zu besuchen.

Skodell hält Herbst 2024 für geeigneter

SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell bezeichnete den Zeitpunkt des Zukunftsdialogs als verfrüht. „Wir halten den Herbst 2024 für geeigneter, da es für uns mehr Sinn ergibt, wenn sich nach den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen ein neues Gremium mit der Zukunft der Stadt auseinandersetzt.“ Zudem verwies Skodell auf die soeben abgeschlossene schriftliche Umfrage, bei der sich die Bevölkerung intensiv mit Optimierungsmöglichkeiten und der Zukunft von Hüfingen auseinandersetzen konnten.

Unterstützung erhielt sie von BFO/Grünen-Fraktionssprecher Michael Steinemann der ebenfalls mahnte, bei kostenrelevanten Beschlüssen die bevorstehenden Haushaltsberatungen für 2023 im Blick zu behalten. FDP/FW/UWV -Fraktionssprecher Adolf Baumann hielt eine verstärkte Einbindung der Ortsteile in die gesamtstädtischen Entwicklungsprozesse für unabdingbar: „Wir müssen alles dafür tun, das Defizit im Dialog zwischen Ortsteilen und Kernstadt so schnell wie möglich abzubauen.“

Zeitpunkt ist Herbst 2023

Baumann zweifelte, ob sich ein neues Gremium 2024 in einer seiner ersten Aufgaben mit dieser Thematik auseinandersetzen sollte. Mehrheitlich einigte sich der Gemeinderat den dritten Zukunftsdialog im Herbst 2023 als Zukunftsdialog on Tour durch alle Ortsteile und die Kernstadt durchzuführen.

Bürgermeister Michael Kollmeier empfahl den Ortsvorstehern, sich Gedanken zu machen, wie der Dialog in ihren Orten aussehen könnte. Die für den Zukunftsdialog erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 30.761 Euro finden sich im Haushaltsplan 2023 wieder.

Aquari hat hohen Stellenwert bei Bürgern

Kollmeier verwies zudem auf positive Ergebnisse aus den ersten beiden Zukunftsdialogen. Exemplarisch wies er auf die bisherigen Sanierungsschritte im Aquari hin, für dessen Öffnung sich der Gemeinderat im kommenden Winter trotz der Diskussionen um eine Energiemangellage entschied. Kollmeier sprach von einer Reaktion auf den Wunsch einer Mehrheit der Bürger, die das Aquari als attraktivsten Ort der Stadt eingestuft hatten.

Weitere Konsequenzen, die sich aus den ersten beiden Dialogen ergeben hätten, seien die Voten zur Ausweisung von Neubaugebieten in allen Stadtteilen oder die vor kurzem beschlossene innerstädtische Verkehrsberuhigung aufgrund der Einführung der Höchstgeschwindigkeit Tempo 30 für den Fahrzeugverkehr.