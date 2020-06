Schulter an Schulter arbeiten Feuerwehrleute beim Alarm. Doch wie lässt sich in Zeiten des verordneten Abstands dieser lebenswichtige Betrieb aufrechterhalten? Geübt werden diese Fertigkeiten in den Feuerwehrproben, doch die sind derzeit sehr eingeschränkt, wie der Hüfinger Gesamtkommandant Martin Ziganczuk einräumt: „Wir proben derzeit nur mit reduzierter Mannschaft und nur das, was absolut notwendig ist.“ Dazu gehört, die Kameraden mit dem neu angeschafften Rüstwagen vertraut zu machen.

Da geht es darum, die mitgeführten Geräte dieses Fahrzeugs vorzustellen. Die letzten Wochen reichte es, den Teilnehmern der Probe die Ausrüstung zu zeigen und zu erklären. In einer der nächsten Montagsproben wird es aktiver. Demonstriert wird dann, wie die Seilwinde funktioniert. Hand anlegen ist durchaus erwünscht.

Nehmen in normalen Zeiten bis zu 25 Feuerwehrleute an den Proben teil, sind es jetzt maximal zehn. „Das organisieren wir zugweise“, erklärt Ziganczuk. Die Abteilung Stadt ist in zwei Züge mit jeweils drei Gruppen unterteilt.

Diese Ausrüstung muss man beherrschen: ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Hüfingen mit dem heutigen Gesamtkommandanten Martin Ziganczuk. | Bild: Michael Moog

Weitere Feuerwehraktivitäten ruhen. Kein Fest, kein Hock. Demnächst werde man mal die Führungskräfte in der Halle zu einem Austausch zusammenführen. Mit Abstand natürlich. Völlig unklar sei, wann wieder normal geprobt werden kann. „Sicherheit geht vor. Es wäre nicht auszudenken, wenn eine Coronafall in der Wehr die ganze Mannschaft in Quarantäne setzen würde“, äußert sich Ziganczuk klar. Ganz gewiss sei die Feuerwehr auch ohne die regelmäßigen Proben uneingeschränkt einsatzfähig.

Ganz unterschiedlich kämen die Kameraden mit dem Proben-“Entzug“ klar. Manche vermissten die regelmäßigen Übungszusammenkünfte nicht, die meisten aber brennen darauf, wieder loszulegen. Der relative Stillstand im öffentlichen Leben spiegelt sich auch in den Einsatzzahlen wider. „Da ist es gerade relativ ruhig“, so der Gesamtkommandant. Ausgerückt wird unter Corona-Bestimmungen: Mund-Nasenschutz zusätzlich zur Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel im Gerätehaus und in den Fahrzeugen.

Mit bis zu acht Kameraden gleichzeitig dürfen die Bräunlinger Abteilungen proben. Generell geht es dabei um Fahrzeug- und Gerätekunde, körperlich betonte Übungen fallen derzeit aus. Martin Frey, Bräunlinger Gesamtkommandant hat sich von Kreisbrandmeister dieses Konzept absegnen lassen. Großübungen, wie die im Juli geplante Einheit im Dögginger Eisenbahntunnel sind derzeit ausgesetzt. Zudem werden sich die Feuerwehrleute mit dem neu installierten Digitalfunk auseinandersetzen.

Die Einsatzfähigkeit der Wehr steht für Frey ebenfalls nicht infrage. Doch wenn bei einer Alarmierung ein Gerät blitzschnell und auf Zuruf gereicht wird, müsse dies wie auch die Bedierung quasi blind funktionieren. Deshalb sei der gegenwärtige Übungsmodus der Situation genau angepasst. Das gesellige Leben ist gegenwärtig auf Null gefahren. „Wir sind kein Verein, sondern eine Einrichtung der Gemeinde“, so Frey. Deshalb gelten die Hygienevorschriften für Kommunen.