Das Sumpfohrener Scheunenfest hat auch an seinem neuen Standort nichts von seiner Anziehungskraft verloren und lockt an den ersten drei Tagen die Gäste zu Hunderten an. Geselligkeit, musikalische Unterhaltung und reichhaltige Verpflegungsmöglichkeiten sind einmal mehr Trumpf auf dem Fest.

Eröffnet wurde es routinemäßig mit dem Fassbieranstich. Bürgermeister Michael Kollmeier zapfte mit Unterstützung von Brauereimitarbeiter Oliver Eckerle das in Kooperation zwischen Musik- und Narrenverein organisierte Traditionsfest in zwei Schlägen an.

Musikalisch unterhielten der Musikverein aus Fützen und im Anschluss der Musikverein aus Sunthausen das Publikum, das in immer größerer Anzahl auf das Festgelände strömte.

Erleichterte Organisatoren

Die Vorsitzenden des Musikvereins, Viktoria Wolf, und des Narrenvereins, Andrea Hauger, waren erleichtert. Der Vorbereitungsmarathon, den Dutzende von Helfenden beim Aufbau des Festplatztes in den letzten Tagen zurücklegten hatten, hat sich gelohnt.

Abschluss am 15. Mai Das Scheunenfest Sumpfohren endet am Montag, 15. Mai, ab 15 Uhr mit dem Kinder- und Seniorennachmittag. Neben einem abwechslungsreichen Programm für Kinder unterhalten die Original Fürstenberg Musikanten. Abend sorgen die Trachtenkapelle Stetten und m Barzelt ein DJ für Stimmung.

So sehen es auch die Gäste, unter denen sich viele befinden, bei denen der Termin des Scheunenfestes einen festen Platz im Terminkalender hat.

Uwe Münzer aus Neudingen. | Bild: Rainer Bombardi

„Wir wandern jedes Jahr als Gruppe zum Scheunenfest“: Für den Neudinger Uwe Münzer ist das Scheunenfest jedes Jahr der Auftakt der Open-Air-Saison der Frühlingsfeste.

„Wir kommen um Bekannte zu treffen, wegen der Geselligkeit und weil ein solches Fest in einer Nachbargemeinde immer unterstützenswert ist.“ Für Münzer liegt ein weiterer Reiz des viertägigen Sumpfohrener Frühlingsfests darin, dass es allen Generationen etwas bietet.

Mathias Reitze aus Hausen vor Wald | Bild: Rainer Bombardi

Ähnlich sieht es Mathias Reitze, der auf das Fest kommt, um Bekannte zu treffen und gemeinsam zu feiern. „Schon oft habe ich auf dem Fest Kollegen getroffen, die ich seit Monaten nicht mehr gesehen habe.“

Zudem sei das Fest in der Nähe und gut erreichbar, ergänzt der aus Hausen vor Wald stammende Reitze.

Helmut Martin aus Hausen vor Wald. | Bild: Rainer Bombardi

Ein „Pflichttermin“ ist das Scheunenfest auch für Helmut Martin. Dennoch bedauert er, dass das Fest auch aus Sicherheitsgründen nicht mehr an seinem alten Standort stattfinden kann. „Der Charme der Scheune hatte etwas Besonderes.“

Martin merkte an, dass er den Veranstaltern reichlich Respekt zollt, dass es ihnen Jahr für Jahr gelingt, in ihrer Freizeit ein derartiges Fest zu stemmen.

Respekt für die Leistung der Vereine

Reichlich Lob hat auch Carola Preis aus Behla für die Veranstalter übrig. Sie unterstützte als Helferin im Servicebereich das Scheunenfest selbst tatkräftig. „Ich finde es dennoch enorm, was der Musikverein und der Narrenverein vier Tage lang auf die Beine stellen.“

Sumpfohren Endlich Scheunenfest: Fünf Gründe für einen Besuch Das könnte Sie auch interessieren

Nach ihrer Meinung gelingt ein derartiges Fest nur, weil die Bevölkerung geschlossen hinter dem Fest steht, das sich längst zu einem überregionalen Werbeträger für Sumpfohren entwickelt hat.

Zu erleben war unter anderem die Gruppe „Hoch Wild“ und zudem stand ein Familiensonntag auf dem Programm. Neben einem Auftritt der Stadtkapelle Donaueschingen bot er auch die Möglichkeit zur Besichtigung des Alpakahofes Schöndienst und reichlich Kinderspiele. Der Waisenkinder-Verein war mit einem Kinderkarussell zu Gast.