Hüfingen vor 33 Minuten

Erst Pöbeleien, dann Scherben: Sturzbetrunkener Ladendieb muss seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen

Ein betrunkener Randalierer rief am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Polizei auf der Straße „Lindenpark“ auf den Plan. Nachdem er in einem Einkaufsmarkt Alkoholika geklaut hatte, pöbelte ein 35-Jähriger vor dem Eingang des Marktes Passanten an.