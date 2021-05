von SK

Was lange der Wunsch vieler Hüfinger gewesen ist, hat jetzt eine Umsetzung erfahren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei der Fußgängerüberweg in der Hauptstraße fertiggestellt, abgenommen und bereits für den Fußgängerverkehr freigegeben. Der Zebrastreifen bietet nun einen Übergang, wo viele meist nach Blick links und rechts schnell über die Straße rannten.

Bereits fertiggestellt

„Der Fußgängerüberweg auf Höhe der Bäckerei Hofmeier wurde in den letzten Wochen mit einem Kostenaufwand von rund 40.000 Euro zur Verbesserung des innerstädtischen Fußgängerverkehrs durch die Stadt Hüfingen errichtet“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Hüfinger Rathaus. Die an dieser Stelle erreichten Fußgängerquerungen haben die Anlage des Fußgängerüberweges erforderlich gemacht, der auf Antrag der Stadt Hüfingen durch die Straßenverkehrsbehörde schließlich genehmigt worden sei.

Barrierefreier Ausbau

Der Überweg mit Zebrastreifen sei dabei auch barrierefrei ausgebaut worden. Die Planung der Anlage habe das Donaueschinger Ingenieurbüro Greiner übernommen, in Belangen der Barrierefreiheit sei zudem eine Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt, Peter Müller, erfolgt. Er ist so gestaltet, dass auch Seh- und Gehbehinderte ihn nutzen können

Verbesserung für Fußgänger

Bürgermeister Michael Kollmeier verbinde mit dem zusätzlichen Fußgängerüberweg in der zentralen Innenstadtlage eine wesentliche Verbesserung für die Fußgänger: „Die Entfernung zu den Überwegen am Tor und bei der Stadtkirche wird durch die Anlage des neuen Fußgängerüberweges in Rathausnähe etwa halbiert. Auch die Sicherheit für die Fußgänger wird durch den neuen Überweg verbessert“, so Kollmeier.

Das Thema Zebrastreifen hatte zuvor im Gemeinderat für einige Diskussionen gesorgt. Als lang gehegter Wunsch waren sich die Räte dort zwar einig, dass einer gebraucht werde. Nur über den genauen Standort herrschte keine Einigkeit, sowie über die Tatsache, dass so Parkplätze entfallen werden. So gab es etwa den Wunsch, den Streifen direkt vor dem Rathaus zu platzieren.