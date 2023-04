Bis dahin, so teilte die Stadt Hüfingen mit, werden die Verwaltungsaufgaben weiterhin interimsmäßig von der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Heike Burkard übernommen.

Die Vorgeschichte Über Jahrzehnte hieß in Hüfingen der Hauptamtsleiter Horst Vetter: bis er im März in den Ruhestand ging. Ein Nachfolger schien mit Andreas Mosmann auch frühzeitig gefunden. Doch der neue Mann fand Gefallen an einer für ihn persönlich geeignetere Stelle im Landratsamt. Er kündigte in der Probezeit und schied Ende Februar aus Diensten der Stadt Hüfingen aus. Am 1. Juli tritt der neue Hauptamtsleiter Erich Lafera seine Stelle an.

Gemeinsam mit dem Team im Hauptamt, unterstützt von Bürgermeister Michael Kollmeier, werde man im Rathaus Ansprechpartner für alle Fragen der Bürgerschaft haben.

Die Personalenscheidung war am Donnerstagabend bei der Sitzung des Gemeinderats bekanngegeben worden. Vorausgegangen war die Wahl von Lafera durch den Gemeinderat.

Lafera ist Verwaltungsfachwirt. Der 34-Jährige ist in Donaueschingen als Sachgebietsleiter für alle Fragen der Vereinsförderung und des Sports verantwortlich.

„Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit gemeinsam mit dem gesamten Team in der Stadtverwaltung. Herzlich willkommen Erich Lafera als neuen Hauptamtsleiter“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier.