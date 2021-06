„Die Sturmböen haben Bäume über die Wege geworfen. Es sieht richtig wild aus. Ein Durchkommen ist teilweise nicht möglich“, so Andreas Wolf, Förster in Hüfingen. „Normalerweise erleben wir Stürme im Wald eher im Winter. Sommerstürme sind selten, aber nicht weniger gefährlich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Auch Wutach- und Gauchachschlucht sind kritisch

Besonders stark betroffen ist der Kohlwald zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald. Neben dem Kohlwald sind auch die Wegeverhältnisse in der Wutach- und Gauchachschlucht kritisch. Die Pfade sind matschig und schwierig begehbar. Auch kann es zu Erdrutschen kommen. Unvermittelte heftige Regenfälle sorgen dafür, dass sich das Erdreich mit Wasser vollsaugt und ausgewaschen wird oder gar ins Rutschen kommt. Das Forstamt bittet Waldbesuchende zur eigenen Sicherheit, besonders den Kohlwald bis auf Weiteres zu meiden. Die Waldarbeiter der Stadt Hüfingen werden in den kommenden Wochen die Wege Schritt für Schritt aufräumen.