Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen Fördergelder in Höhe von 417.000 Euro nach Hüfingen. Der Justizminister und Landtagsabgeordnete Guido Wolf überbrachte die positive Fördermitteilung an Bürgermeister Michael Kollmeier.

Mit dem Geld werden laut Pressemitteilung der Stadt ausschließlich private Projekte gefördert: das gewerbliche Projekt eines mittelständischen Unternehmens sowie acht Privatmaßnahmen, bei denen Wohnungen in älteren Gebäuden saniert werden oder Neubauvorhaben im Rahmen des Lückenschlusses in den Ortsteilen geplant sind.

„Zeitgemäßes Leben und Wohnen“

„Die Innenentwicklung mit der Erhaltung lebendiger Ortskerne ist ein wichtiges Aufgabenfeld in den Ortsteilen aber auch im Stadtkern. Die nun bewilligten ELR-Mittel ermöglichen, in den Ortskernen zeitgemäßes Leben und Wohnen in einem modernen Wohnumfeld zu schaffen und so die Ortskerne intakt zu halten“, wird Bürgermeister Michael Kollmeier in der Mitteilung zitiert.

Minister Wolf und Bürgermeister Kollmeier besichtigten anlässlich der Bescheidübergabe das über ELR geförderte Bauvorhaben von Ramona und Markus Burger im Stadtteil Behla. Das Ehepaar Burger plant, ein Gebäude aus dem Jahr 1960 im Wohnbereich umfassend zu modernisieren und im Untergeschoss zu einer privaten Musikschule umzubauen.

Betriebserweiterung und Wohnraum

Insgesamt wurden im Stadtteil Behla sechs Einzelprojekte mit einer Gesamtsumme von 175.000 Euro gefördert. In der Kernstadt wird eine Betriebserweiterung eines mittelständischen Unternehmens durch Neubau eines Betriebs- und Verwaltungsgebäudes mit 200.000 Euro gefördert.

Für eine Maßnahme zur Schaffung von Wohnraum in Fürstenberg und ein Objekt zur Baureifmachung eines Grundstückes in Mundelfingen fließen nochmals 42.500 Euro in Hüfinger Stadtteile.