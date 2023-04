Auf Empfehlung von Badleiter Michael Scholz ist am 18. Mai die Öffnung der Außenbecken im Schwimm- und im Saunabereich der letzte Schritt bis zur vollständigen Wiederinbetriebnahme des Familien- und Freizeitbades.

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag der SPD-Fraktion einstimmig zu, das Aquari und den Wellnessbereich inklusive Sauna wieder im vollen Umfang zu öffnen. Darin inbegriffen ist die komplette Rücknahme der über den Winter geltenden Energiesparmaßnahmen.

Öffnung ermöglichte Schwimmkurse

Einleitend erläuterte Bürgermeister Michael Kollmeier, dass die Einsparung von 429.000 Kilowattstunden Wärme den Erfolg der im Gemeinderat gemeinsam beschlossenen Maßnahmen zur Energieeinsparung aufzeigten. Der Entschluss, das Bad über den Winter geöffnet zu halten, habe zudem mehreren hundert Kindern die Teilnahme an Schwimmkursen ermöglicht.

Nun gelte es bis Herbst abzuwarten, welches Niveau die steigende Anzahl an Badegästen erreicht. Jedoch sei festzustellen, dass sich das Schwimmverhalten in den vergangenen Jahren verändert habe.

Die Saunawelt Wellness kann von den Besuchern ab 18. Mai wieder in vollem Umfang genutzt werden. | Bild: Rainer Bombardi

SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell begründete den Antrag mit erheblichen Bedenken, die in der Bevölkerung bezüglich einer Rücknahme der Energiesparmaßnahmen entstanden seien. Sie verwies zudem darauf, dass die Fraktion sich in der Pflicht sehe, die Wünsche der Bürger ernst zu nehmen. Grundsätzlich war sie froh, dass der bisher eingeschlagene Weg zur vollständigen Wiederinbetriebnahme in die richtige Richtung gehe.

Nachholbedarf sah sie in Bezug auf die fehlende Darstellung, wie viel Badegäste tatsächlich das Aquari in den vergangenen Monaten besucht haben. „Wir haben bereits in der vorletzten Sitzung über das Thema gesprochen und unterstützen den Antrag“, bemerkte CDU-Fraktionssprecher Christof Faller.

An der Eingangstüre des Hallenbads Aquari wird auf die Wiederinbetriebnahme der Außenbecken Mitte Mai hingewiesen. | Bild: Rainer Bombardi

Peter Albert, Sprecher Bürgerforum/Die Grünen, freute sich über die ansteigende Zahl an Badegästen infolge der Rücknahme der Energiesparmaßnahmen. die im Herbst 2022 sinnvoll gewesen waren.

Sulzmann wünscht eine Erklärung

Ratsmitglied Markus Sulzmann (FDP/FW/UWV) stimmte seinen Vorrednern zu. Erstaunt zeigte er sich, dass der Stromverbrauch zwischen Februar und Juli 2022 höher gewesen sei als im Jahr 2019. Er bat die Verwaltung, in einer der nächsten Sitzungen eine Erklärung hierfür zu finden.