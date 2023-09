Das Römerfest in Hüfingen bietet in diesem Jahr eine Neuheit: Die Veranstaltung vom 16 bis 17. September rund um die Römische Badruine lädt zu einer Zeitreise durch die Epochen des 1. Jahrhunderts, des Mittelalters sowie des 17. und 18. Jahrhunderts ein, wie die Hüfinger Stadtverwaltung mittelt. Dabei handle es sich um historisch bedeutende Epochen für Hüfingen.

Und wie soll diese Zeitreise aussehen? Laut Stadt tauchen die Besucher in sogenannten Living-History-Gruppen in die Geschichte dieser Zeiten ein. Während des Festes werden demnach verschiedene römische, keltische und alemannische Gruppen ihre Lager aufschlagen. Als Höhepunkt werden sie ihr Können in Schaukämpfen präsentieren, so die Stadt. Neben Gladiatorenauftritten werden erstmals die Bürgerwehr Rottweil und die historischen Grenadiercorps Villingen mit Demonstrationen von historischen Waffen und Böllervorführungen am Samstag, 20 Uhr, dabei sein, heißt es weiter.

Zudem zeigen mehr als 100 Mitwirkende ihre Künste beim Handwerken, Kochen, Kämpfen und Exerzieren. Mit dem bekannten Musikarchäologen Hagen Pätzold und der Gladiatorenschule Amor Mortis, habe die Stadt Hüfingen gemeinsam mit Organisator Helmut Vogel bekannte Aussteller gewinnen können. Unterhaltung bieten, so die Stadt, verschiedene Mitmachaktionen. Vorträge zum römischen Leben, Erlebnisführungen durch die Badruine sowie Workshops, Karussell, Armbrustschießen und Alpakatouren für Kinder stehen außerdem auf dem Programm. Die Stadtmusik Hüfingen versorgt die Gäste mit Speisen und Getränken.

„Unsere Vision für das diesjährige Römerfest ist es, nicht nur einzelne historische Epochen zu präsentieren, sondern den Besuchern eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, durch die Zeit zu reisen und hautnah zu erleben“, wird Bürgermeister Michael Kollmeier zitiert. Das Römerfest findet am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr statt.