Zwei Firmengebäude sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in der Straße „Seemühle“ von Unbekannten heimgesucht worden. Das teilt die Polizei mit. Während die Täter mit ihrem Einbruch in einen kunststoffverarbeitenden Betrieb scheiterten und es dort beim Versuch beließen, gelangten sie nach dem Aufhebeln eines Fensters eines benachbarten Agrarbetriebes in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie einen Büroraum.

Ob sie etwas entwendeten und wie hoch der verursachte Schaden ist, konnte die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht sagen. Sie bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer (07 71) 8 37 83-0 zu melden.