Der sechste Stadtbaumeister in sieben Jahren: Nach den raschen Wechseln auf der Position gibt es jetzt wieder einen Amtsinhaber. Der ist in Hüfingen kein Unbekannter.

Thilo Mayer ist der neue Bauamtsleiter der Stadt Hüfingen. Dies habe der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Februar beschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Thilo Mayer hat die Aufgaben als Bauamtsleiter seit August 2021 als