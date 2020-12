Dass ein Mund-Nasen-Schutz durchaus variabel einsetzbar ist, zeigt ein winterliches Foto, das unsere Redaktion erreicht hat. Der Absender, die Familie Fischer aus Hüfingen, schreibt dazu: „In Corona-Zeiten ist es sehr wichtig, die Hygienemaßnahmen in allen Lebenslagen umzusetzen.“ Absolut richtig, und dabei scheint es völlig egal zu sein, ob das nun ausschließlich für uns Menschen, für Tiere oder sogar für künstlich geschaffene Figuren gilt. Mit ihrem Foto beweisen die Fischers also: Selbst dem Schneemann – ob nun mit oder ohne Karottennase – ist daran gelegen, sich und andere vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen.

Dieser Hüfinger Schneemann trägt Mundschutz. Über den neuerlichen Schneefall dürfte er sich freuen. | Bild: Familie Fischer

Und überhaupt ist die Mund-Nasen-Bedeckung seit Monaten zum festen Bestandteil unseres Alltags geworden: ob in Bus und Bahn, beim Einkaufen in der Stadt oder dem Arbeiten im Büro. Schaut man sich bei einem Spaziergang die fahrenden oder am Straßenrand abgestellten Autos an, dann stellt man nicht selten fest, dass die Maske gut ersichtlich vorn an der Windschutzscheibe hängt. Und dort bis auf Weiteres ihren festen Platz eingenommen hat. Nach wie vor erscheint das irgendwie unheimlich sowie schwierig, sich daran zu gewöhnen. Doch gleichwohl unumgänglich in dieser Pandemie.

Weniger schön beim Spazierengehen ist hin und wieder der Blick auf den Boden. Wo früher Kaugummis oder Plastiktüten lagen, findet man in diesen Tagen gebrauchte Einwegmasken, die nach dem Tragen einfach auf Gehwege oder Straßen geworfen werden. Müllentsorgung geht anders, damals genauso wie heute.

Brillenträger können indes ein Lied davon singen, welche Auswirkungen das Masketragen auf die Sicht hat. Doch für den eigenen Schutz und den seiner Mitmenschen nimmt man eine beschlagene Brille doch gern in Kauf. Schließlich ist das nicht für immer so.